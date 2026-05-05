Банк БелВЭБ с 5 мая запустил новую дебетовую карточку Белкарт Премиум «Сияй».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это карта для тех, выпуск карты – бесплатный. Ежемесячное обслуживание составляет 4,99 BYN, но вы легко можете его не платить: достаточно тратить по карте от 750 BYN в месяц или держать на счете среднедневной остаток от 1 000 BYN.

Снимать наличные в банкоматах Банка БелВЭБ и банков-партнеров можно без комиссии. Все прозрачно, без скрытых условий.

Главное преимущество «Сияй» – money-back, который клиент настраивает сам. Базовый возврат за покупки – 0,5% от суммы. А если необходимо больше – до 7% – нужно зайти в UP Online и выбрать любые 3 категории из 9. Каждый месяц перечень таких акционных категорий обновляется

Максимальная сумма money-back – 150 BYN в месяц, минимальная покупка для участия – 10 BYN. Выплаты приходят не позднее 5-го числа следующего месяца.

Карта «Сияй» поддерживает технологию Белкарт Pay – привяжите ее к смартфону и оплачивайте покупки в одно касание.

««Сияй» – флагманский уникальный продукт Банка БелВЭБ, который мы выводим на рынок как одно из самых выгодных предложений в сегменте дебетовых карт. Мы провели детальный анализ рынка и убеждены, что «Сияй» предлагает оптимальный баланс между стоимостью обслуживания и реальными выгодами, – отмечает исполнительный директор банка Андрей Лозейко. – Ключевой момент – клиент самостоятельно подстраивает под себя персональные условия для получения максимального money-back именно там, где он тратит чаще всего. При этом мы полностью уходим от комиссий за выпуск, снятие наличных в собственной сети и предлагаем простые условия для бесплатного обслуживания. Мы сделали максимум, чтобы клиенты получили действительно выгодный финансовый инструмент».

Оформить «Сияй» можно в приложении UP Online или в любом офисе Банка БелВЭБ.