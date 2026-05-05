Правительством исключена государственная поддержка при закупке импортных семян для сельскохозяйственных нужд. Соответствующее Постановление Совмина от 4 мая 2026 г. №217 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2014 г. №954" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановление предусматривает направление бюджетных средств на закупку семян растений, производимых (выращенных) в Республике Беларусь, а также завозимых семян, семеноводство которых на территории республики по объективным причинам ведется в недостаточных объемах (семена люцерны, кукурузы, овощных культур).

Государственная поддержка на закупку семян оказывается в виде льготных кредитов и прямых бюджетных выплат. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2026 г. №9 установлено ограничение в части предоставления льготных кредитов на закупку импортных семян. Порядок предоставления субъектам, осуществляющим деятельность в области АПК, субсидий на закупку семян сельскохозяйственных растений из средств местных бюджетов определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2014 г. №954, в которое и вносятся изменения.

В 2026 году на закупку семян предусмотрены субсидии за счет средств местных бюджетов в сумме 26,9 млн. рублей.