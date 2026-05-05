06.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЕЛАРУСИ ИСКЛЮЧЕНА ГОСПОДДЕРЖКА ПРИ ЗАКУПКЕ ИМПОРТНЫХ СЕМЯН ДЛЯ СЕЛЬХОЗНУЖД


09:22 06.05.2026

Правительством исключена государственная поддержка при закупке импортных семян для сельскохозяйственных нужд. Соответствующее Постановление Совмина от 4 мая 2026 г. №217 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2014 г. №954" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановление предусматривает направление бюджетных средств на закупку семян растений, производимых (выращенных) в Республике Беларусь, а также завозимых семян, семеноводство которых на территории республики по объективным причинам ведется в недостаточных объемах (семена люцерны, кукурузы, овощных культур).

Государственная поддержка на закупку семян оказывается в виде льготных кредитов и прямых бюджетных выплат. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2026 г. №9 установлено ограничение в части предоставления льготных кредитов на закупку импортных семян. Порядок предоставления субъектам, осуществляющим деятельность в области АПК, субсидий на закупку семян сельскохозяйственных растений из средств местных бюджетов определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2014 г. №954, в которое и вносятся изменения.

В 2026 году на закупку семян предусмотрены субсидии за счет средств местных бюджетов в сумме 26,9 млн. рублей.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2026
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.8305
RUB 3.7727
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3094 +0.0079
USD 2.8305 -0.001
RUB 3.7727 +0.0033
Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 89.2000 90.3996
USD/RUB 75.8000 76.4000
