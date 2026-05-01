Поставки белорусского цемента на внутренний рынок планируется нарастить. Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов по итогам совещания у Главы государства с руководством Совета Министров, сообщает пресс-служба Правительства.

«Можно сказать, что в настоящее время мы полностью закрываем внутренний рынок Беларуси, а также поставляем на внешние рынки более 2 млн т ежегодно, - подчеркнул Александр Терехов. - Но поставки на внутренний рынок, безусловно, будут наращиваться, и для этого есть все предпосылки».

Как отметил Александр Терехов, в 2012-2013 годах в модернизацию цементных производств было вложено порядка $1,2 млрд. За счет этого удалось фактически спасти предприятия цементной отрасли и поднять их на новый уровень развития. "Можно сказать, что это было спасение отрасли, и эти вложения себя оправдали. Но с тех пор прошло 13-14 лет, и предприятия опять требуют модернизации. Технологии, которые применялись тогда, уже немного устарели. Мы видим, что модернизацию можно провести за счет внутренних ресурсов (цементных. - Прим.) компаний. Но для любого коммерческого проекта нужен бизнес-план", - констатировал он.

Вице-премьер обратил внимание, что бизнес-план требует некоторой определенности. Однако в настоящее время предприятия цементной отрасли имеют задолженность перед Министерством финансов. Это связано с тем, что в 2012-2013 годах модернизация предприятий проводилась с учетом кредитования, в том числе в иностранной валюте. С тех пор появилась заметная курсовая разница, поэтому и валютные обязательства взяло на себя Министерство финансов.

"Министерство финансов выполнило все обязательства, и цементные предприятия остались должны Минфину. Наверное, нелогично, когда цементная компания продает товар на рынке Беларуси, затем покупает доллары и расплачивается по обязательствам с Министерством финансов, чтобы Минфин вновь менял их на белорусские рубли", - сказал Александр Терехов.

Таким образом, пояснил он, эти обязательства предлагается перевести в белорусские рубли и зафиксировать определенный курс. Кроме того, изменяется срок исполнения обязательств: если в валюте они должны были исполняться в 2029 году, то сроки исполнения в белорусских рублях смещаются на 2026 год.