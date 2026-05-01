В преддверии 9 Мая заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко рассказала о ключевых мероприятиях по поддержке ветеранов.

Главная задача государства — сохранить память о Великой Победе, передать эстафету благодарности молодежи и окружить заботой каждого фронтовика.

Сегодня в Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них 269 участников и инвалидов боевых действий, 146 тружеников тыла, 156 блокадников Ленинграда, а также 3 человека, работавших на противовоздушной обороне и строительстве оборонительных сооружений. Кроме того, почти пять с половиной тысяч граждан относятся к категории пострадавших от последствий войны, 90% из которых — бывшие узники фашизма.

Средний возраст участников войны составляет 99 лет: самому молодому из них 92 года, а старейшему жителю Минска — 106 лет. Примечательно, что 250 ветеранов и пострадавших перешагнули вековой рубеж, формируя более 40% от общего числа долгожителей страны (всего в республике 609 человек в возрасте старше 100 лет).

В рамках подготовки к празднику начались традиционные ежегодные выплаты. Согласно указу Главы государства и постановлению Правительства, размер материальной помощи в 2026 году составил 5 тыс. рублей для инвалидов и участников войны, 2,5 тыс. рублей для иных категорий ветеранов и 1,5 тыс. рублей для пострадавших от последствий войны. Всего на эти цели из бюджета направлено около 10,6 млн рублей. Выплаты стартовали 4 мая и продлятся по 8 мая включительно.

Большинство получателей (60%) забирают деньги через почтовые отделения, однако для маломобильных граждан организовано торжественное вручение помощи на дому с участием молодежи, волонтеров и руководства местных органов власти.

Поддержка ветеранов не ограничивается праздничными датами и носит системный характер. Значительные средства заложены на специальные доплаты к пенсиям: для участников войны они составляют от 510 до 765 рублей, а для узников и других категорий — от 320 до 510 рублей. На эти цели в текущем году предусмотрено более 23 млн рублей.

Помимо денежных выплат, пожилые люди пользуются широким набором льгот на проезд, жилье, здравоохранение и санаторно-курортное лечение. Так, в 2025 году оздоровление в санаториях Министерства труда и соцзащиты прошли 45 участников и инвалидов войны, а тем, кто не смог поехать, была оказана денежная помощь на оздоровление на общую сумму около 140 тыс. рублей.

Особое внимание уделяется индивидуальной заботе. В рамках проекта «Территория комплексной заботы» по Государственной программе «Общество равных возможностей» на 2026–2030 годы до 1 апреля текущего года обследованы абсолютно все ветераны и пострадавшие. В первом квартале 2026 года уже выполнено 548 адресных заявок на сумму 152,6 тыс. рублей. Для тех, кто нуждается в постоянном постороннем уходе, работают стационарные учреждения, где сегодня проживают 74 ветерана. Еще около 1400 человек получают социальные услуги на дому, а пособие по уходу назначено 184 родственникам, осуществляющим заботу о пожилых близких.