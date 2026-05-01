В январе-марте 2026 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $23,4233 млрд. К уровню января-марта 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 117,2%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 20,3% и составил $11,005 млрд., импорт вырос на 14,6% до $12,419 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-марте 2026 года составило $1,414 млрд.