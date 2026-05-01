Александр Лукашенко 5 мая собрал совещание с руководством Совета Министров, в ходе которого выразил обеспокоенность участившимися обращениями предприятий за финансовой поддержкой. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В повестке дня — вопросы развития цементной отрасли, ОАО «Светлогорский ЦКК» и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский».

«Все вопросы — деньги, отсрочить, реструктуризировать, дать из бюджета, помогите… Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. Тенденция плохая. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что особенно его настораживает поток таких обращений после назначения нового премьер-министра Александра Турчина. «Не хотелось бы думать, что вы таким образом открываете какую-то новую политику: вот это дадим, это. Премьер новый, но Президент-то у нас тот же. И линию определяет Президент, и надо этой линии придерживаться», — подчеркнул белорусский лидер. Он призвал правительство «пресекать мгновенно и немедленно» желание получать финансовые льготы.

Отдельно глава государства остановился на ситуации в цементной отрасли, куда в 2012–2013 годах было вложено около $1 млрд в масштабную модернизацию. Шесть лет назад задолженность предприятий уже реструктуризировали, растянув погашение до 2049 года, однако теперь правительство предлагает очередную реструктуризацию — перевести валютную задолженность в белорусские рубли и ускорить погашение с 2029 на 2026 год.

«Миллиард долларов вложили — идите работайте», — потребовал Президент.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. «То есть вы своим людям продаёте цемент фактически наполовину дороже, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом, а наши потребители вынуждены покупать импортную низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать? Почему мы не спросим за это?» — задал вопрос глава государства. Также он упомянул факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования, назвав это недопустимым.

На совещании присутствовали премьер-министр и вице-премьеры, руководители Комитета госконтроля, Национального банка, ряд министров и председателей облисполкомов.