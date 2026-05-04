ОАО «БЕЛАЗ» приняло юбилейного 400-тысячного посетителя, подтвердив статус лидера в сфере промышленного туризма.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, юбилейной гостьей стала Мария Симонова, многодетная мама из Москвы. От предприятия ей были вручены памятные подарки и именной сертификат. Мария посетила БЕЛАЗ вместе с мужем и тремя сыновьями. Обычно инициатором подобных индустриальных экскурсий является мужская составляющая семьи, но только не в этом случае.

«Побывать на заводе «БЕЛАЗ» – это была моя мечта! – эмоционально рассказывает 400-тысячная туристка. – Родилась я в Таджикистане, где в 80-е годы функционировало крупное горнодобывающее предприятие «Таджикзолото», на котором работали БЕЛАЗы и трудился мой родной дядя. Мы, дети, приходили туда смотреть на эти огромные машины. По крайней мере, невероятно огромными они тогда казались мне, маленькой девочке. Хотя теперь понимаю, что с карьерными самосвалами, которые мы увидели сегодня на вашей выставочной площадке, их, конечно же, не сравнить. Умоляла дядю прокатить меня на БЕЛАЗе, но не вышло. И вот теперь моя мечта осуществилась – я совершила поездку по испытательному полигону в кабине современного 90-тонного электросамосвала. Позитивные эмоции просто переполняют!»

Кроме проката на многотонном БЕЛАЗе, двигающемся на аккумуляторных батареях почти бесшумно, гостей познакомили с уникальной экспозицией музея, рассказали о ключевых вехах истории завода и его сегодняшних достижениях, показали производственный цех с конвейером для сборки карьерных самосвалов, чтобы люди могли почувствовать пульс живого производства. Туристам также была предоставлена возможность подняться на палубу мировой знаменитости – 450-тонного рекордсмена книги рекордов Гиннесса, оценить мощь и брутальность 360-тонника, уверенность и силу 130-тонного обладателя Государственного знака качества Беларуси, сравнить эти машины с ретро-техникой, превратив экскурсию в захватывающее путешествие в мир стальных титанов.

«Такие масштабы, такая мощь и гордость за белорусов, создавших это предприятие и эти машины! – делится своими впечатлениями юбилейная посетительница. – Думаю, что у БЕЛАЗа прекрасные перспективы, потому что он работает, развивается и является достойным конкурентом иностранным производителям карьерной техники. Все это заслуживает уважения и восхищения. Так держать, не снижать эту планку, только вперед и вверх!»

Проекту промышленного туризма «БЕЛАЗ – бренд Беларуси» уже более 10 лет. Экскурсионные туры на предприятие пользуются сегодня мегапопулярностью у любителей индустриальных путешествий. Для удобства туристов посещение завода организовано ежедневно с 8.00 до 20.00 с обязательным предварительным согласованием даты и времени визита через экскурсионный колл-центр БЕЛАЗа (+375 1775 2-79-79 и +375 29 170-79-79).