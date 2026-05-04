СЗАО «БЕЛДЖИ» установило в апреле исторический рекорд по продажам автомобилей на новых источниках энергии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе производителя, за месяц белорусы приобрели более 1,6 тыс. электромобилей и гибридов. В топе оказалась модель Geely EX2.

На компактный хэтчбек пришлось около половины продаж электромобилей и гибридов завода «БЕЛДЖИ». Всего в апреле в Беларуси приобрели свыше 740 автомобилей Geely EX2 – больше, чем в каком-либо другом месяце. В сравнении с мартом, который также оказался успешным для модели, продажи выросли в полтора раза.

Всего же в апреле было реализовано более 3900 автомобилей СЗАО «БЕЛДЖИ», включая марки Geely и BELGEE. Вместе с Geely EX2 рекорд установили еще две модели. Так, в Беларуси купили более 390 электромобилей Geely EX5 и свыше 480 гибридных кроссоверов BELGEE X80 PHEV.

«Рекордный спрос в апреле подчеркивает повышенный интерес покупателей к современным автомобилям на новых источниках энергии. Причем это как чистые электромобили, так и гибридные модели. Все они сочетают в себе технологичность, практичность и доступность. Нет сомнений, что тенденция будет лишь усиливаться», – отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Возросший спрос объясняется повышением доступности электромобилей, в том числе изменением цены на BELGEE X80 PHEV. Большую роль сыграли и финансовые программы: так, для BELGEE X80 PHEV в апреле был снижен авансовый платеж с 40% до 25%, а для электромобилей Geely стала действительна ставка 0,95% в течение годового грейс-периода.