05.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


«БЕЛДЖИ» ЗАФИКСИРОВАЛ В АПРЕЛЕ РЕКОРДНЫЙ СПРОС НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В БЕЛАРУСИ


12:36 05.05.2026

СЗАО «БЕЛДЖИ» установило в апреле исторический рекорд по продажам автомобилей на новых источниках энергии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе производителя, за месяц белорусы приобрели более 1,6 тыс. электромобилей и гибридов. В топе оказалась модель Geely EX2.

На компактный хэтчбек пришлось около половины продаж электромобилей и гибридов завода «БЕЛДЖИ». Всего в апреле в Беларуси приобрели свыше 740 автомобилей Geely EX2 – больше, чем в каком-либо другом месяце. В сравнении с мартом, который также оказался успешным для модели, продажи выросли в полтора раза.

Всего же в апреле было реализовано более 3900 автомобилей СЗАО «БЕЛДЖИ», включая марки Geely и BELGEE. Вместе с Geely EX2 рекорд установили еще две модели. Так, в Беларуси купили более 390 электромобилей Geely EX5 и свыше 480 гибридных кроссоверов BELGEE X80 PHEV.

«Рекордный спрос в апреле подчеркивает повышенный интерес покупателей к современным автомобилям на новых источниках энергии. Причем это как чистые электромобили, так и гибридные модели. Все они сочетают в себе технологичность, практичность и доступность. Нет сомнений, что тенденция будет лишь усиливаться», – отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Возросший спрос объясняется повышением доступности электромобилей, в том числе изменением цены на BELGEE X80 PHEV. Большую роль сыграли и финансовые программы: так, для BELGEE X80 PHEV в апреле был снижен авансовый платеж с 40% до 25%, а для электромобилей Geely стала действительна ставка 0,95% в течение годового грейс-периода.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
валюта курс
EUR 3.3177
USD 2.8315
RUB 3.7694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3460 3.3550
USD 2.8420 2.8470
RUB 3.7270 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.0000 90.1900
USD/RUB 76.0500 76.3000
подробнее