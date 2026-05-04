В рамках контроля за рекламной деятельностью Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило нарушения со стороны ООО «ДИВИАН ИКО» и ООО «Монтбрук».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, реклама ООО «ДИВИАН ИКО» («Музей пиццы», «Сладкий музей», «Музей шоколада») признана ненадлежащей, так как содержит недостоверные сведения и вводит потребителей в заблуждение. Использование слова «музей» необоснованно, поскольку общество не включено в реестр музеев.

Неэтичной признана реклама шоколада Oboldini кондитерской организации «Шоколадово» (ООО «Монтбрук»). Текст «12,5 см это норма» в сочетании с изображением линейки создает ассоциации, нарушающие общепринятые нормы морали.

ООО «ДИВИАН ИКО» выдано предписание об устранении нарушений, а ООО «Монтбрук» — о прекращении распространения данной рекламы.