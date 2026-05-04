05.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАРТ ВЫЯВИЛ ФАКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕКЛАМЫ


12:30 05.05.2026

В рамках контроля за рекламной деятельностью Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило нарушения со стороны ООО «ДИВИАН ИКО» и ООО «Монтбрук».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, реклама ООО «ДИВИАН ИКО» («Музей пиццы», «Сладкий музей», «Музей шоколада») признана ненадлежащей, так как содержит недостоверные сведения и вводит потребителей в заблуждение. Использование слова «музей» необоснованно, поскольку общество не включено в реестр музеев.

Неэтичной признана реклама шоколада Oboldini кондитерской организации «Шоколадово» (ООО «Монтбрук»). Текст «12,5 см это норма» в сочетании с изображением линейки создает ассоциации, нарушающие общепринятые нормы морали.

ООО «ДИВИАН ИКО» выдано предписание об устранении нарушений, а ООО «Монтбрук» — о прекращении распространения данной рекламы.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
валюта курс
EUR 3.3177
USD 2.8315
RUB 3.7694
Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
Курсы в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3460 3.3550
USD 2.8420 2.8470
RUB 3.7270 3.7350
Конвертация в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.0000 90.1900
USD/RUB 76.0500 76.3000
