Экономика РБ
МАРТ ВЫЯВИЛ ФАКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕКЛАМЫ
12:30 05.05.2026
В рамках контроля за рекламной деятельностью Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило нарушения со стороны ООО «ДИВИАН ИКО» и ООО «Монтбрук».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, реклама ООО «ДИВИАН ИКО» («Музей пиццы», «Сладкий музей», «Музей шоколада») признана ненадлежащей, так как содержит недостоверные сведения и вводит потребителей в заблуждение. Использование слова «музей» необоснованно, поскольку общество не включено в реестр музеев.
Неэтичной признана реклама шоколада Oboldini кондитерской организации «Шоколадово» (ООО «Монтбрук»). Текст «12,5 см это норма» в сочетании с изображением линейки создает ассоциации, нарушающие общепринятые нормы морали.
ООО «ДИВИАН ИКО» выдано предписание об устранении нарушений, а ООО «Монтбрук» — о прекращении распространения данной рекламы.
