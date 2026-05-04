В Беларуси продолжает действовать комплексная система государственной поддержки семей, воспитывающих детей.

По данным Министерства труда и социальной защиты, при рождении второго и последующих детей суммарная единовременная выплата от государства теперь превышает 7,6 тысячи рублей.

Эта сумма формируется из двух основных видов господдержки. Основную часть составляет единовременное пособие в связи с рождением ребенка, которое для вторых и последующих детей сейчас равно 7134,58 рубля. Дополнительно выплачивается 509,62 рубля тем мамам, которые ответственно подошли к здоровью и встали на медицинский учет в женской консультации до 12-недельного срока беременности.

Такие выплаты являются важным элементом социальной политики страны, направленной на поддержку многодетности и укрепление благополучия семей, в которых растут двое и более детей.