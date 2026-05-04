|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО РЕБЕНКА ПРЕВЫСИЛИ 7,6 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:07 05.05.2026
В Беларуси продолжает действовать комплексная система государственной поддержки семей, воспитывающих детей.
По данным Министерства труда и социальной защиты, при рождении второго и последующих детей суммарная единовременная выплата от государства теперь превышает 7,6 тысячи рублей.
Эта сумма формируется из двух основных видов господдержки. Основную часть составляет единовременное пособие в связи с рождением ребенка, которое для вторых и последующих детей сейчас равно 7134,58 рубля. Дополнительно выплачивается 509,62 рубля тем мамам, которые ответственно подошли к здоровью и встали на медицинский учет в женской консультации до 12-недельного срока беременности.
Такие выплаты являются важным элементом социальной политики страны, направленной на поддержку многодетности и укрепление благополучия семей, в которых растут двое и более детей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
Курсы в банках
на 05.05.2026
Конвертация в банках
на 05.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе