|05.05.2026
Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА $24,4 МЛН.
10:28 05.05.2026
Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2026 года составили $ 15,2665 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В апреле 2026 года золотовалютные резервы увеличились на $24,4 млн. после снижения в марте 2026 года $1,125 млрд.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в апреле выросла с $7,981 млрд. до $ 7,987 млрд. Активы в иностранной валюте за апрель увеличились на $4,2 млн. и на 1 мая 2026 года составили $5,863 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
