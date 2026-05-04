ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ БЕЛАРУСИ ПРИ ОДКБ НАЗНАЧЕН ВЛАДИМИР БЕСПАЛЫЙ

09:40 05.05.2026 Старший советник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Беспалый назначен постоянным и полномочным представителем Республики Беларусь при Организации Договора о коллективной безопасности. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента. На основании еще одного указа от соответствующей должности освобожден Александр Гриневич.