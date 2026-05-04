В целях повышения конкурентоспособности кожевенных товаров на внешних рынках и увеличения объемов реализации продукции Александр Лукашенко подписал указ № 152 «О вывозных таможенных пошлинах на кожевенное сырье». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает освобождение в 2026-2027 годах от уплаты вывозной таможенной пошлины на полуфабрикат дубленый, вывозимый с территории Республики Беларусь за пределы ЕАЭС.