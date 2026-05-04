ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ СОЗДАДУТ РЕЕСТРЫ ПАМЯТНИКОВ И МЕМОРИАЛОВ


09:19 05.05.2026

Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «Аб парадку стварэння (рэканструкцыi), прыёмкi, уліку і дэмантажу твораў манументальнага i манументальна-дэкаратыўнага мастацтва», которым совершенствуется правовое регулирование порядка создания (реконструкции) произведений монументального и монументально-декоративного искусства по результатам его практикоприменения.

Как сообщает пресс-служба Правительства, Нормы документа направлены на обеспечение учета, систематизации, поддержание в актуальном состоянии информации о произведениях монументального и монументально-декоративного искусства, которые находятся на территории Республики Беларусь и за ее пределами, совершенствование информационной работы, сохранение и популяризацию белорусской культуры.

Усовершенствован порядок создания произведений монументального и монументально-декоративного искусства путем упрощения механизма принятия соответствующих решений местными исполнительными и распорядительными органами.

В результате принятия постановления появится консолидированная информация о памятниках, мемориалах, памятных знаках и других произведениях монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся на территории Республики Беларусь, в том числе созданных по инициативе иностранных государств, а также произведениях, созданных Республикой Беларусь в иностранных государствах.

Сформированные в соответствии с постановлением реестры произведений будут размещаться на интернет-ресурсах государственных органов, что позволит обеспечить свободный доступ населения к актуальной информации о произведениях монументального и монументально-декоративного искусства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
валюта курс
EUR 3.3177
USD 2.8315
RUB 3.7694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3590
USD 2.8410 2.8490
RUB 3.7200 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1790
EUR/RUB 89.0000 90.4000
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее