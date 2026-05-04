|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ СОЗДАДУТ РЕЕСТРЫ ПАМЯТНИКОВ И МЕМОРИАЛОВ
09:19 05.05.2026
Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «Аб парадку стварэння (рэканструкцыi), прыёмкi, уліку і дэмантажу твораў манументальнага i манументальна-дэкаратыўнага мастацтва», которым совершенствуется правовое регулирование порядка создания (реконструкции) произведений монументального и монументально-декоративного искусства по результатам его практикоприменения.
Как сообщает пресс-служба Правительства, Нормы документа направлены на обеспечение учета, систематизации, поддержание в актуальном состоянии информации о произведениях монументального и монументально-декоративного искусства, которые находятся на территории Республики Беларусь и за ее пределами, совершенствование информационной работы, сохранение и популяризацию белорусской культуры.
Усовершенствован порядок создания произведений монументального и монументально-декоративного искусства путем упрощения механизма принятия соответствующих решений местными исполнительными и распорядительными органами.
В результате принятия постановления появится консолидированная информация о памятниках, мемориалах, памятных знаках и других произведениях монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся на территории Республики Беларусь, в том числе созданных по инициативе иностранных государств, а также произведениях, созданных Республикой Беларусь в иностранных государствах.
Сформированные в соответствии с постановлением реестры произведений будут размещаться на интернет-ресурсах государственных органов, что позволит обеспечить свободный доступ населения к актуальной информации о произведениях монументального и монументально-декоративного искусства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
Курсы в банках
на 05.05.2026
Конвертация в банках
на 05.05.2026