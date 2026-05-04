Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «Аб парадку стварэння (рэканструкцыi), прыёмкi, уліку і дэмантажу твораў манументальнага i манументальна-дэкаратыўнага мастацтва», которым совершенствуется правовое регулирование порядка создания (реконструкции) произведений монументального и монументально-декоративного искусства по результатам его практикоприменения.

Как сообщает пресс-служба Правительства, Нормы документа направлены на обеспечение учета, систематизации, поддержание в актуальном состоянии информации о произведениях монументального и монументально-декоративного искусства, которые находятся на территории Республики Беларусь и за ее пределами, совершенствование информационной работы, сохранение и популяризацию белорусской культуры.

Усовершенствован порядок создания произведений монументального и монументально-декоративного искусства путем упрощения механизма принятия соответствующих решений местными исполнительными и распорядительными органами.

В результате принятия постановления появится консолидированная информация о памятниках, мемориалах, памятных знаках и других произведениях монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся на территории Республики Беларусь, в том числе созданных по инициативе иностранных государств, а также произведениях, созданных Республикой Беларусь в иностранных государствах.

Сформированные в соответствии с постановлением реестры произведений будут размещаться на интернет-ресурсах государственных органов, что позволит обеспечить свободный доступ населения к актуальной информации о произведениях монументального и монументально-декоративного искусства.