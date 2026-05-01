Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) завершило масштабный анализ товарного рынка услуг диспетчера такси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по результатам исследования установлено доминирующее положение ООО «БелГо Корп» (сервис Яндекс Go) в географических границах всей республики.

Такое решение было принято ведомством на основании оценки взаимодействия между участниками рынка. В данной структуре под ценой понимается плата, которую перевозчики — таксопарки и индивидуальные предприниматели — вносят сервису за услуги по передаче и обработке заказов.

Теперь для сервиса установлен особый порядок формирования и применения тарифов, что позволит обеспечить прозрачность ценообразования на рынке диспетчерских услуг.