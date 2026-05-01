Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРУПНОЙ СЕТИ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ ПОДОЗРЕВАЮТ В НЕУПЛАТЕ 1,4 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ


15:47 04.05.2026

Работниками УДФР КГК по Гомельской области выявлены факты неуплаты налогов в особо крупном размере гомельским обществом с ограниченной ответственностью, осуществляющим деятельность по продаже женской обуви и аксессуаров. Об этом сообщает Розничная сеть общества включает 7 торговых объектов в Минске и Гомеле, а также интернет-магазин.

Установлено, что для уменьшения налоговых платежей в бюджет семейная пара, владеющая бизнесом, на протяжении нескольких лет необоснованно пользовалась преимуществами особого режима налогообложения, искусственно дробя бизнес. Получаемая компанией от продажи товаров выручка распределялась между фирмой и применявшими упрощенную систему налогообложения индивидуальными предпринимателями, в качестве которых были зарегистрированы родственники и знакомые бизнесменов.

Предприниматели обналичивали поступавшие на их счета денежные средства, и за вычетом определенного вознаграждения передавали деньги супругам.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов превысил 1,4 млн. рублей.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении супружеской пары, а также «привлеченных» индивидуальных предпринимателей возбуждено уголовное дело.

На имущество подозреваемых наложен арест. Фигурантами принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
валюта курс
EUR 3.3177
USD 2.8315
RUB 3.7694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3480 3.3500
USD 2.8400 2.8450
RUB 3.7270 3.7370
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1780
EUR/RUB 89.8000 90.2800
USD/RUB 76.0000 76.2021
подробнее
