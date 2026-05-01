|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРУПНОЙ СЕТИ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ ПОДОЗРЕВАЮТ В НЕУПЛАТЕ 1,4 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
15:47 04.05.2026
Работниками УДФР КГК по Гомельской области выявлены факты неуплаты налогов в особо крупном размере гомельским обществом с ограниченной ответственностью, осуществляющим деятельность по продаже женской обуви и аксессуаров. Об этом сообщает Розничная сеть общества включает 7 торговых объектов в Минске и Гомеле, а также интернет-магазин.
Установлено, что для уменьшения налоговых платежей в бюджет семейная пара, владеющая бизнесом, на протяжении нескольких лет необоснованно пользовалась преимуществами особого режима налогообложения, искусственно дробя бизнес. Получаемая компанией от продажи товаров выручка распределялась между фирмой и применявшими упрощенную систему налогообложения индивидуальными предпринимателями, в качестве которых были зарегистрированы родственники и знакомые бизнесменов.
Предприниматели обналичивали поступавшие на их счета денежные средства, и за вычетом определенного вознаграждения передавали деньги супругам.
Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов превысил 1,4 млн. рублей.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении супружеской пары, а также «привлеченных» индивидуальных предпринимателей возбуждено уголовное дело.
На имущество подозреваемых наложен арест. Фигурантами принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
Курсы в банках
на 04.05.2026
Конвертация в банках
на 04.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе