|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР В БЕЛАРУСИ ВЫПОЛНЕН НА 67%
14:44 04.05.2026
По оперативным данным Минсельхозпрода на 4 мая 2026 года, яровые культуры в стране размещены на площади 1537 тысяч гектаров что составляет 67% от общей площади под сев в 2 млн 294 тыс.га.
В региональном разрезе лидируют Гродненская и Брестская области, где засеяно 73% и 72% площадей соответственно. В Витебской области работы выполнены на 69%, в Минской — на 68%, в Могилевской — на 63%, а в Гомельской области освоено 56% запланированных территорий.
Параллельно с общим ходом работ аграрии успешно завершают кампании по отдельным культурам. Так, в стране полностью завершен сев льна-долгунца.
Также финишировали работы по сахарной свекле: она заняла более 107 тысяч гектаров, что превысило первоначальный план.
Высокие темпы демонстрирует и сев ярового рапса — площади под этой культурой освоены на 97% и составляют 38 тысяч гектаров
В то же время в активную фазу переходит работа с кормовыми и овощными культурами. Кукурузой во всех регионах уже засеяно 605 тысяч гектаров, или 47% от плана.
Посадка картофеля выполнена на 41%, причем наиболее активно этот процесс идет в Гродненской области (57%).
Сев овощных культур — капусты, моркови и свеклы — проведен на площади почти 4 тысячи гектаров, что соответствует половине от намеченного объема.
Успешному проведению весенне-полевых работ способствует должный уровень ресурсной обеспеченности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
Курсы в банках
на 04.05.2026
Конвертация в банках
на 04.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе