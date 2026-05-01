По оперативным данным Минсельхозпрода на 4 мая 2026 года, яровые культуры в стране размещены на площади 1537 тысяч гектаров что составляет 67% от общей площади под сев в 2 млн 294 тыс.га.

В региональном разрезе лидируют Гродненская и Брестская области, где засеяно 73% и 72% площадей соответственно. В Витебской области работы выполнены на 69%, в Минской — на 68%, в Могилевской — на 63%, а в Гомельской области освоено 56% запланированных территорий.

Параллельно с общим ходом работ аграрии успешно завершают кампании по отдельным культурам. Так, в стране полностью завершен сев льна-долгунца.

Также финишировали работы по сахарной свекле: она заняла более 107 тысяч гектаров, что превысило первоначальный план.

Высокие темпы демонстрирует и сев ярового рапса — площади под этой культурой освоены на 97% и составляют 38 тысяч гектаров

В то же время в активную фазу переходит работа с кормовыми и овощными культурами. Кукурузой во всех регионах уже засеяно 605 тысяч гектаров, или 47% от плана.

Посадка картофеля выполнена на 41%, причем наиболее активно этот процесс идет в Гродненской области (57%).

Сев овощных культур — капусты, моркови и свеклы — проведен на площади почти 4 тысячи гектаров, что соответствует половине от намеченного объема.

Успешному проведению весенне-полевых работ способствует должный уровень ресурсной обеспеченности.