Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР В БЕЛАРУСИ ВЫПОЛНЕН НА 67%


14:44 04.05.2026

По оперативным данным Минсельхозпрода на 4 мая 2026 года, яровые культуры в стране размещены на площади 1537 тысяч гектаров что составляет 67% от общей площади под сев в 2 млн 294 тыс.га.

В региональном разрезе лидируют Гродненская и Брестская области, где засеяно 73% и 72% площадей соответственно. В Витебской области работы выполнены на 69%, в Минской — на 68%, в Могилевской — на 63%, а в Гомельской области освоено 56% запланированных территорий.

Параллельно с общим ходом работ аграрии успешно завершают кампании по отдельным культурам. Так, в стране полностью завершен сев льна-долгунца.

Также финишировали работы по сахарной свекле: она заняла более 107 тысяч гектаров, что превысило первоначальный план.

Высокие темпы демонстрирует и сев ярового рапса — площади под этой культурой освоены на 97% и составляют 38 тысяч гектаров

В то же время в активную фазу переходит работа с кормовыми и овощными культурами. Кукурузой во всех регионах уже засеяно 605 тысяч гектаров, или 47% от плана.

Посадка картофеля выполнена на 41%, причем наиболее активно этот процесс идет в Гродненской области (57%).

Сев овощных культур — капусты, моркови и свеклы — проведен на площади почти 4 тысячи гектаров, что соответствует половине от намеченного объема.

Успешному проведению весенне-полевых работ способствует должный уровень ресурсной обеспеченности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
валюта курс
EUR 3.3177
USD 2.8315
RUB 3.7694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3480 3.3500
USD 2.8400 2.8450
RUB 3.7270 3.7370
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1780
EUR/RUB 89.8000 90.2800
USD/RUB 76.0000 76.2021
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line