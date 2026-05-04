В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ КВОТЫ НА РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА 2026 ГОД


14:10 04.05.2026

В Беларуси установлены квоты на создание установок, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), на 2026 год. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Республиканской межведомственной комиссии.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, согласно утвержденному плану, суммарная мощность новых объектов, подлежащих распределению в указанный период, составит 38,7 МВт. Основной упор в структуре распределения сделан на развитие ветроэнергетики, на долю которой выделено 18,186 МВт. Значительные объемы также предусмотрены для биогазовых установок (10 МВт), объектов на древесном топливе и биомассе (5 МВт), а также для проектов в сфере солнечной (4,861 МВт) и гидроэнергетики (0,7 МВт).

Такой подход позволяет планомерно наращивать долю экологически чистой генерации в энергосистеме страны. В настоящее время утвержденные лимиты уже доведены до областных исполнительных комитетов и Минского горисполкома. На основе этих данных местные власти приступят к активной работе с инвесторами для реализации конкретных инвестиционных проектов в регионах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3480 3.3500
USD 2.8400 2.8450
RUB 3.7270 3.7370
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1780
EUR/RUB 89.8000 90.2800
USD/RUB 76.0000 76.2021
подробнее
