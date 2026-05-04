|04.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ КВОТЫ НА РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА 2026 ГОД
14:10 04.05.2026
В Беларуси установлены квоты на создание установок, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), на 2026 год. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Республиканской межведомственной комиссии.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, согласно утвержденному плану, суммарная мощность новых объектов, подлежащих распределению в указанный период, составит 38,7 МВт. Основной упор в структуре распределения сделан на развитие ветроэнергетики, на долю которой выделено 18,186 МВт. Значительные объемы также предусмотрены для биогазовых установок (10 МВт), объектов на древесном топливе и биомассе (5 МВт), а также для проектов в сфере солнечной (4,861 МВт) и гидроэнергетики (0,7 МВт).
Такой подход позволяет планомерно наращивать долю экологически чистой генерации в энергосистеме страны. В настоящее время утвержденные лимиты уже доведены до областных исполнительных комитетов и Минского горисполкома. На основе этих данных местные власти приступят к активной работе с инвесторами для реализации конкретных инвестиционных проектов в регионах.
