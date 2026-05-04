ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В «БЕЛАГРО-2026» ПОДАЛИ 517 ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ДЕСЯТИ СТРАН


13:39 04.05.2026

Подготовка к 36-й международной специализированной выставке «Белагро-2026» выходит на финишную прямую. На сегодняшний день организаторы получили 517 заявок на участие, что подтверждает высокий интерес к форуму со стороны мирового аграрного сообщества. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

География выставки продолжает расширяться и уже охватывает десять государств. Традиционно основу экспозиции составят белорусские предприятия, от которых поступило 416 заявок. Значительный интерес проявляют и зарубежные партнеры: 63 заявки направлено от российских компаний, 30 — от производителей из Китая. Кроме того, свою продукцию и технологии представят участники из Турции, Вьетнама, Палестины, КНДР, Туниса и Грузии. В настоящий момент ведутся переговоры о присоединении к выставке представителей Омана, Ирана и Кот-дИвуара.

Особое внимание уделено российской деловой программе. Российский экспортный центр организует коллективную экспозицию «Сделано в России», которая объединит предприятия из 14 регионов, включая Амурскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Омскую области, а также Красноярский и Краснодарский края. Еще пять субъектов Российской Федерации — Брянская, Белгородская, Мурманская, Челябинская области и Краснодарский край — представят собственные региональные стенды. Таким образом, суммарно в выставке примут участие делегации из 18 российских регионов, что заметно превышает прошлогодний показатель в 12 субъектов.

С белорусской стороны масштабные коллективные экспозиции традиционно готовят Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности и Национальная академия наук Беларуси.

Параллельно ведется активное комплектование выставочного раздела «Белпродукт». Свои площади уже забронировали 106 предприятий со всех уголков страны. В частности, концерн «Белгоспищепром» задействует 21 организацию, Минская область и столица представят 19 предприятий, Брестская область — 18, а Гродненская — 15. Участие также подтвердили Гомельская (12), Могилёвская (11) и Витебская (10) области, что позволяет сформировать полную картину продовольственного потенциала республики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3480 3.3500
USD 2.8400 2.8450
RUB 3.7270 3.7370
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD