Подготовка к 36-й международной специализированной выставке «Белагро-2026» выходит на финишную прямую. На сегодняшний день организаторы получили 517 заявок на участие, что подтверждает высокий интерес к форуму со стороны мирового аграрного сообщества. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

География выставки продолжает расширяться и уже охватывает десять государств. Традиционно основу экспозиции составят белорусские предприятия, от которых поступило 416 заявок. Значительный интерес проявляют и зарубежные партнеры: 63 заявки направлено от российских компаний, 30 — от производителей из Китая. Кроме того, свою продукцию и технологии представят участники из Турции, Вьетнама, Палестины, КНДР, Туниса и Грузии. В настоящий момент ведутся переговоры о присоединении к выставке представителей Омана, Ирана и Кот-дИвуара.

Особое внимание уделено российской деловой программе. Российский экспортный центр организует коллективную экспозицию «Сделано в России», которая объединит предприятия из 14 регионов, включая Амурскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Омскую области, а также Красноярский и Краснодарский края. Еще пять субъектов Российской Федерации — Брянская, Белгородская, Мурманская, Челябинская области и Краснодарский край — представят собственные региональные стенды. Таким образом, суммарно в выставке примут участие делегации из 18 российских регионов, что заметно превышает прошлогодний показатель в 12 субъектов.

С белорусской стороны масштабные коллективные экспозиции традиционно готовят Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности и Национальная академия наук Беларуси.

Параллельно ведется активное комплектование выставочного раздела «Белпродукт». Свои площади уже забронировали 106 предприятий со всех уголков страны. В частности, концерн «Белгоспищепром» задействует 21 организацию, Минская область и столица представят 19 предприятий, Брестская область — 18, а Гродненская — 15. Участие также подтвердили Гомельская (12), Могилёвская (11) и Витебская (10) области, что позволяет сформировать полную картину продовольственного потенциала республики.