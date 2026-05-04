Сотрудники Оперативной таможни установили факт намеренного недекларирования крупной партии товаров народного потребления, прибывших из Китая в транспортном средстве казахского перевозчика.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, таможенники остановили грузовик при проведении спецмероприятий. При досмотре выяснилось, что сведения о 90 тыс. единиц наборов косметики, коробок для хранения, фонарей, часов, светильников, сумок, эндоскопов и многого другого не указаны в товаросопроводительных документах.

Стоимость незаявленного товара составила более 1,8 млн. рублей. А это - почти 583 тыс. рублей экономии на таможенных платежах.

Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.

Декларанту незаконно ввезенных товаров придется уплатить штраф в размере до 30% от их стоимости, а также недостающие платежи.