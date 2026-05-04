Экономика РБ


ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА КОНТРАБАНДУ КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРОВ


13:23 04.05.2026

Сотрудники Оперативной таможни установили факт намеренного недекларирования крупной партии товаров народного потребления, прибывших из Китая в транспортном средстве казахского перевозчика.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, таможенники остановили грузовик при проведении спецмероприятий. При досмотре выяснилось, что сведения о 90 тыс. единиц наборов косметики, коробок для хранения, фонарей, часов, светильников, сумок, эндоскопов и многого другого не указаны в товаросопроводительных документах.

Стоимость незаявленного товара составила более 1,8 млн. рублей. А это - почти 583 тыс. рублей экономии на таможенных платежах.

Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.

Декларанту незаконно ввезенных товаров придется уплатить штраф в размере до 30% от их стоимости, а также недостающие платежи.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3480 3.3500
USD 2.8400 2.8450
RUB 3.7270 3.7370
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1780
EUR/RUB 89.8000 90.2800
USD/RUB 76.0000 76.2021
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line