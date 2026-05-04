|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА КОНТРАБАНДУ КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРОВ
13:23 04.05.2026
Сотрудники Оперативной таможни установили факт намеренного недекларирования крупной партии товаров народного потребления, прибывших из Китая в транспортном средстве казахского перевозчика.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, таможенники остановили грузовик при проведении спецмероприятий. При досмотре выяснилось, что сведения о 90 тыс. единиц наборов косметики, коробок для хранения, фонарей, часов, светильников, сумок, эндоскопов и многого другого не указаны в товаросопроводительных документах.
Стоимость незаявленного товара составила более 1,8 млн. рублей. А это - почти 583 тыс. рублей экономии на таможенных платежах.
Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.
Декларанту незаконно ввезенных товаров придется уплатить штраф в размере до 30% от их стоимости, а также недостающие платежи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
Курсы в банках
на 04.05.2026
Конвертация в банках
на 04.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе