04.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ


13:18 04.05.2026

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 мая 2026 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 409,34 (ранее Br 419,60), серебро – Br 6,51 (ранее Br 6,70), платина – Br 171,84 (ранее Br 177,29); палладий – Br 131,14 (ранее Br 133,30); родий – Br 898,65 (ранее Br 889,59), рутений – Br 148,37 (ранее Br 166,02); иридий – Br 701,99 (ранее Br 740,17), осмий – Br 35,43 (ранее Br 36,89).
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3480 3.3500
USD 2.8400 2.8450
RUB 3.7270 3.7370
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1780
EUR/RUB 89.8000 90.2800
USD/RUB 76.0000 76.2021
подробнее
