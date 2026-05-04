Экономика РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

13:18 04.05.2026 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 мая 2026 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 409,34 (ранее Br 419,60), серебро – Br 6,51 (ранее Br 6,70), платина – Br 171,84 (ранее Br 177,29); палладий – Br 131,14 (ранее Br 133,30); родий – Br 898,65 (ранее Br 889,59), рутений – Br 148,37 (ранее Br 166,02); иридий – Br 701,99 (ранее Br 740,17), осмий – Br 35,43 (ранее Br 36,89).