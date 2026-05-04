04.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЗВОНОК В 1945-Й: МТС КО ДНЮ ПОБЕДЫ ОТКРЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР С ЛЕГЕНДАРНЫМИ ПЕСНЯМИ ВОЕННЫХ ЛЕТ


13:12 04.05.2026

В преддверии Дня Победы компания МТС открывает для своих абонентов бесплатный короткий номер 1945 для прослушивания музыкальных композиций военных лет, сообщает пресс-служба компании.

МТС приглашает абонентов вспомнить исторические мгновения через музыку. На линии 1945 звучат песни, которые навсегда остались в сердцах людей:

• «День Победы» — гимн всенародного ликования, марш, без которого невозможно представить 9 Мая. Композиция стала главным музыкальным символом праздника, объединяющим поколения.

• «Катюша» — песня-легенда, родившаяся еще в предвоенные годы, но ставшая олицетворением любви и надежды. Ее напев поднимал бойцов в атаку, а ласковое имя впоследствии взяла на вооружение одноименная боевая машина.

• «Синий платочек» — лирическая баллада о разлуке и ожидании. Эта песня стала фронтовой исповедью, напоминанием о доме, о любви, ради которой стоило выжить и победить.

• «Журавли» — реквием, памятник всем, кто не вернулся с полей сражений. Произведение невероятной пронзительности, где журавлиный клин навсегда превратился в бессмертный строй павших героев.

• «Прощание славянки» — марш, провожавший солдат на фронт. Композиция стала музыкальным символом стойкости и веры в возвращение. Его торжественные аккорды звучали на парадах и в эшелонах, уходящих на защиту Родины.

Эти композиции — мост между 1945 годом и нашим временем. Они объединяют историю, память и любовь к Родине. Это наш общий голос Победы.

Сервис доступен с 1 по 10 мая. Чтобы прослушать песни, достаточно набрать номер 1945 с мобильного телефона — звонок бесплатный.
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3480 3.3500
USD 2.8400 2.8450
RUB 3.7270 3.7370
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1780
EUR/RUB 89.8000 90.2800
USD/RUB 76.0000 76.2021
подробнее