В преддверии Дня Победы компания МТС открывает для своих абонентов бесплатный короткий номер 1945 для прослушивания музыкальных композиций военных лет, сообщает пресс-служба компании.

МТС приглашает абонентов вспомнить исторические мгновения через музыку. На линии 1945 звучат песни, которые навсегда остались в сердцах людей:

• «День Победы» — гимн всенародного ликования, марш, без которого невозможно представить 9 Мая. Композиция стала главным музыкальным символом праздника, объединяющим поколения.

• «Катюша» — песня-легенда, родившаяся еще в предвоенные годы, но ставшая олицетворением любви и надежды. Ее напев поднимал бойцов в атаку, а ласковое имя впоследствии взяла на вооружение одноименная боевая машина.

• «Синий платочек» — лирическая баллада о разлуке и ожидании. Эта песня стала фронтовой исповедью, напоминанием о доме, о любви, ради которой стоило выжить и победить.

• «Журавли» — реквием, памятник всем, кто не вернулся с полей сражений. Произведение невероятной пронзительности, где журавлиный клин навсегда превратился в бессмертный строй павших героев.

• «Прощание славянки» — марш, провожавший солдат на фронт. Композиция стала музыкальным символом стойкости и веры в возвращение. Его торжественные аккорды звучали на парадах и в эшелонах, уходящих на защиту Родины.

Эти композиции — мост между 1945 годом и нашим временем. Они объединяют историю, память и любовь к Родине. Это наш общий голос Победы.

Сервис доступен с 1 по 10 мая. Чтобы прослушать песни, достаточно набрать номер 1945 с мобильного телефона — звонок бесплатный.