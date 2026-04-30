Mark Formelle представил новую льняную коллекцию. Этот сезонный дроп каждый год становится бестселлером. В этот раз фокус сделан на азиатской тематике – от рубашек в японском стиле до кимоно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в коллекции представлены футболки с иллюстрациями художника из Токио Накамура Коромочи, которые он создал специально для белорусского бренда. Авторское видение художника легло в основу принтов для женских и мужских моделей.

«Мы нашли вдохновение в японской визуальной традиции. Белорусский лен с его природной фактурой встречается с восточным взглядом на красоту, а также его уникальной философией созерцания и уважением к деталям. Обе культуры объединяет внимательное отношение к собственному наследию и стремление перенести его в современность, – поясняют в Mark Formelle. – Творческий подход иллюстратора органично вписывается в философию капсулы: строится на вдохновении, доверии к процессу и элементе случайности».

В льняной коллекции Mark Formelle традиционно делает ставку на семейный формат. В капсуле представлены изделия для женщин, мужчин и детей. Для коллекции использовано премиальное волокно, сочетающее в себе микс льна с хлопком и вискозой. Вещи разработаны так, чтобы их можно было носить полноценными тотал-луками или вписать в существующий гардероб.

Женская линейка широко раскрывает азиатскую тему: представлены рубашки с японскими мотивами, кимоно, разнообразие брюк, а еще платья и сарафаны с акцентом на естественность силуэтов. Льняные костюмы и комплекты свободного кроя формируют расслабленные, но собранные образы, а юбки, брюки и топы могут стать универсальной основой летнего гардероба.

В мужской линейке акцент сделан на лаконичность и простоту: минимализм и функциональность делают модели особенно актуальными на теплый сезон.

Цветовые решения коллекции выдержаны в спокойных, пастельных оттенках. Монохромные решения сочетаются с деликатными акцентами – принтами, набивками, поясами и мягкой драпировкой.

Цены такие: рубашки в японском стиле стоят от 59,99 рубля, шорты – от 39,99, а платья – от 79,99. Во столько же обойдется кимоно.