КГК Могилевской области установил, что 5 из 18 проверенных частных субъектов хозяйствования неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе в 2025 году на территорию республики транспортных средств.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, эти льготы предоставлены перевозчикам с целью обновления грузового автотранспорта и стимулирования перевозок отечественной продукции на экспорт.

Условием предоставления льгот является использование автотранспорта только в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушившие данное требование субъекты использовали ввезенные транспортные средства в течение этого времени и во внутриреспубликанских перевозках грузов.

Размер неправомерно использованных льгот составил почти 300 тыс. рублей. По рекомендациям КГК часть из этой суммы уже уплачена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле.