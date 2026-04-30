Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗЧИКИ НЕЗАКОННО ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛЬГОТАМИ НА УТИЛЬСБОР


12:06 04.05.2026

КГК Могилевской области установил, что 5 из 18 проверенных частных субъектов хозяйствования неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе в 2025 году на территорию республики транспортных средств.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, эти льготы предоставлены перевозчикам с целью обновления грузового автотранспорта и стимулирования перевозок отечественной продукции на экспорт.

Условием предоставления льгот является использование автотранспорта только в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушившие данное требование субъекты использовали ввезенные транспортные средства в течение этого времени и во внутриреспубликанских перевозках грузов.

Размер неправомерно использованных льгот составил почти 300 тыс. рублей. По рекомендациям КГК часть из этой суммы уже уплачена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2026
валюта курс +/-
USD 2.8267 +0.0037
RUB 3.7737 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3500
USD 2.8250 2.8450
RUB 3.7250 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1790
EUR/RUB 88.7000 90.2000
USD/RUB 75.5000 76.4994
подробнее
