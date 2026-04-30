|04.05.2026
Экономика РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗЧИКИ НЕЗАКОННО ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛЬГОТАМИ НА УТИЛЬСБОР
12:06 04.05.2026
КГК Могилевской области установил, что 5 из 18 проверенных частных субъектов хозяйствования неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе в 2025 году на территорию республики транспортных средств.
Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, эти льготы предоставлены перевозчикам с целью обновления грузового автотранспорта и стимулирования перевозок отечественной продукции на экспорт.
Условием предоставления льгот является использование автотранспорта только в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушившие данное требование субъекты использовали ввезенные транспортные средства в течение этого времени и во внутриреспубликанских перевозках грузов.
Размер неправомерно использованных льгот составил почти 300 тыс. рублей. По рекомендациям КГК часть из этой суммы уже уплачена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле.
