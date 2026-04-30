В январе-марте 2026 г. в Брестской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих составило 1 422,7 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-мартом 2025 г. в сопоставимых ценах на 4,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 408,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,4% больше, чем в январе-марте предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,8%, яиц – 94,2%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 88,3 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в январе-марте 2025 г., молока – 634,9 тыс. тонн (на 5,3% больше), яиц получено 141,5 млн. штук (99,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года).

На 1 апреля 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 849,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 301,6 тыс. голов. Численность свиней составила 330,4 тыс. голов