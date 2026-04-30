04.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,2%


11:05 04.05.2026

В январе-марте 2026 г. в Брестской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих составило 1 422,7 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-мартом 2025 г. в сопоставимых ценах на 4,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 408,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,4% больше, чем в январе-марте предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,8%, яиц – 94,2%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 88,3 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в январе-марте 2025 г., молока – 634,9 тыс. тонн (на 5,3% больше), яиц получено 141,5 млн. штук (99,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года).

На 1 апреля 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 849,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 301,6 тыс. голов. Численность свиней составила 330,4 тыс. голов
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2026
валюта курс +/-
USD 2.8267 +0.0037
RUB 3.7737 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3500
USD 2.8250 2.8450
RUB 3.7250 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1790
EUR/RUB 88.7000 90.2000
USD/RUB 75.5000 76.4994
подробнее
