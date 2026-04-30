С 1 мая 2026 года УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ввёл новый удобный сервис – продажу подарочных сертификатов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это ещё один шаг к комфорту клиентов и возможность порадовать близких, друзей или коллег полезным подарком.

Сертификат предоставляет право на получение одной из следующих услуг (на выбор): проведение первичного государственного технического осмотра; комплексная (предпродажная) диагностика.

Срок действия – 180 календарных дней с даты покупки. С положением о порядке реализации и обращения подарочных сертификатов УП "БЕЛТЕХОСМОТР" можно ознакомиться на сайте.