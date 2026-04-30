|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ЗАПУСТИЛ ПРОДАЖУ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
09:48 04.05.2026
С 1 мая 2026 года УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ввёл новый удобный сервис – продажу подарочных сертификатов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это ещё один шаг к комфорту клиентов и возможность порадовать близких, друзей или коллег полезным подарком.
Сертификат предоставляет право на получение одной из следующих услуг (на выбор): проведение первичного государственного технического осмотра; комплексная (предпродажная) диагностика.
Срок действия – 180 календарных дней с даты покупки. С положением о порядке реализации и обращения подарочных сертификатов УП "БЕЛТЕХОСМОТР" можно ознакомиться на сайте.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2026
Курсы в банках
на 04.05.2026
Конвертация в банках
на 04.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе