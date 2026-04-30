04.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ С 4 МАЯ НАЧАЛАСЬ ВЫПЛАТА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
09:42 04.05.2026
В Беларуси с 4 мая началась выплата материальной помощи ко Дню Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Единовременная материальная помощь будет выплачена по 8 мая.
- 5 000 рублей:
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.
- 2 500 рублей:
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны
лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог
лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
- 1 500 рублей:
членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям - инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством)
бывшим узникам, в том числе несовершеннолетним, фашистских концлагерей, тюрем, гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо последствиями военных действий.
На выплату единовременной матпомощи из республиканского бюджета предусмотрено направить 10,6 млн. рублей.
