В Беларуси с 4 мая началась выплата материальной помощи ко Дню Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Единовременная материальная помощь будет выплачена по 8 мая.

- 5 000 рублей:

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.

- 2 500 рублей:

лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны

лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог

лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

- 1 500 рублей:

членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям - инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством)

бывшим узникам, в том числе несовершеннолетним, фашистских концлагерей, тюрем, гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством

инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо последствиями военных действий.

На выплату единовременной матпомощи из республиканского бюджета предусмотрено направить 10,6 млн. рублей.