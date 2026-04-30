В Беларуси восстанавливается инвестиционная активность.

Снижение инвестиций в основной капитал замедлилось до 3% в январе–марте 2026 г. после спада на 7,7% в январе–феврале. По мнению аналитиков Евразийского банка развития, этому способствовал рост закупок оборудования на 1,5% после снижения на 3,8%. Строительно-монтажные работы пока остаются в минусе (-2,3% после -9,5%), однако спад заметно сократился.

«Расширение инвестиционного кредитования (+26,9%) и смягчение требований к нему создают условия для восстановления роста инвестиций» - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР