|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЕАБР: В БЕЛАРУСИ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
09:11 04.05.2026
В Беларуси восстанавливается инвестиционная активность.
Снижение инвестиций в основной капитал замедлилось до 3% в январе–марте 2026 г. после спада на 7,7% в январе–феврале. По мнению аналитиков Евразийского банка развития, этому способствовал рост закупок оборудования на 1,5% после снижения на 3,8%. Строительно-монтажные работы пока остаются в минусе (-2,3% после -9,5%), однако спад заметно сократился.
«Расширение инвестиционного кредитования (+26,9%) и смягчение требований к нему создают условия для восстановления роста инвестиций» - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2026
Курсы в банках
на 04.05.2026
Конвертация в банках
на 04.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе