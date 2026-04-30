МТС в преддверии сезона отпусков делает заграничные поездки еще комфортнее и выгоднее. Оператор представляет новые объемные пакеты с 10 Гб трафика в востребованных туристических и деловых направлениях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новые интернет-пакеты действуют 30 дней, позволяя существенно экономить на мобильном интернете за рубежом и не зависеть от публичных сетей Wi-Fi: «10 Гб за границей» за 60 рублей доступен в Польше, Франции, Германии, Грузии, Казахстане, Испании, Египте, Швеции, Норвегии, Дании и Люксембурге; «10 Гб за границей +» за 68 рублей подключается в Литве, Турции, ОАЭ, Китае, Италии, Латвии, Финляндии и Эстонии, а также в странах, где действует «10 Гб за границей».

Одновременно улучшены условия для тех, кому достаточно 5 Гб в месяц. Интернет-пакет «5 Гб за границей +» за 55 рублей расширил географию и стал доступен в Германии, ОАЭ, Испании, Италии, Египте, Бельгии, Австрии, Греции, Великобритании, Вьетнаме, Португалии, Армении и Шри-Ланке.

Узнать подробнее о действующих опциях в выбранном регионе можно на сайте МТС. Чтобы комфортно пользоваться мобильной связью в поездках, МТС рекомендует заранее знакомиться с правилами оказания услуг и проверять настройки устройства. Управлять роумингом можно в мобильном приложении «Мой МТС».