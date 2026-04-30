|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СНОПКОВ РАССКАЗАЛ, КАК В БЕЛАРУСИ БУДУТ РАЗВИВАТЬ РЕГИОНЫ В ДУХЕ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН РАЙОН - ОДИН ПРОЕКТ»
16:54 30.04.2026
Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков рассказал, как в Беларуси продолжат развивать регионы в духе инициативы «Один район - один проект», передает пресс-служба Правительства.
По словам первого вице-премьера, программа "Один район - один проект" к настоящему времени является практически завершенной. Из 217 проектов, включенных в программу, были реализованы 144. Реализовать оставшиеся проекты планируется в 2026-2028 годах.
Николай Снопков подчеркнул, что текущая пятилетка предполагает механизм поддержки инвестиционных проектов, который получил название «Региональная инициатива». Ее отличие от инициативы "Один район - один проект" заключается в том, что Совет Министров больше не будет утверждать конкретные перечни.
"Будет перечень, инициативно вносимый в Министерство экономики. Он будет формироваться, контролироваться, моделироваться и отдаваться на финансирование в государственные банки Министерством экономики", - пояснил Первый вице-премьер. Таким образом, работа по поддержке инвестпроектов продолжится уже в рамках "Региональной инициативы".
|
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте