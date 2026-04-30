30.04.2026   
СНОПКОВ РАССКАЗАЛ, КАК В БЕЛАРУСИ БУДУТ РАЗВИВАТЬ РЕГИОНЫ В ДУХЕ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН РАЙОН - ОДИН ПРОЕКТ»


16:54 30.04.2026

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков рассказал, как в Беларуси продолжат развивать регионы в духе инициативы «Один район - один проект», передает пресс-служба Правительства.

По словам первого вице-премьера, программа "Один район - один проект" к настоящему времени является практически завершенной. Из 217 проектов, включенных в программу, были реализованы 144. Реализовать оставшиеся проекты планируется в 2026-2028 годах.

Николай Снопков подчеркнул, что текущая пятилетка предполагает механизм поддержки инвестиционных проектов, который получил название «Региональная инициатива». Ее отличие от инициативы "Один район - один проект" заключается в том, что Совет Министров больше не будет утверждать конкретные перечни.

"Будет перечень, инициативно вносимый в Министерство экономики. Он будет формироваться, контролироваться, моделироваться и отдаваться на финансирование в государственные банки Министерством экономики", - пояснил Первый вице-премьер. Таким образом, работа по поддержке инвестпроектов продолжится уже в рамках "Региональной инициативы".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2026
валюта курс +/-
USD 2.8267 +0.0037
RUB 3.7737 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
