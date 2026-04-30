Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков рассказал, как в Беларуси продолжат развивать регионы в духе инициативы «Один район - один проект», передает пресс-служба Правительства.

По словам первого вице-премьера, программа "Один район - один проект" к настоящему времени является практически завершенной. Из 217 проектов, включенных в программу, были реализованы 144. Реализовать оставшиеся проекты планируется в 2026-2028 годах.

Николай Снопков подчеркнул, что текущая пятилетка предполагает механизм поддержки инвестиционных проектов, который получил название «Региональная инициатива». Ее отличие от инициативы "Один район - один проект" заключается в том, что Совет Министров больше не будет утверждать конкретные перечни.

"Будет перечень, инициативно вносимый в Министерство экономики. Он будет формироваться, контролироваться, моделироваться и отдаваться на финансирование в государственные банки Министерством экономики", - пояснил Первый вице-премьер. Таким образом, работа по поддержке инвестпроектов продолжится уже в рамках "Региональной инициативы".