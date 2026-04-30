Оборот Ozon (GMV) с учетом услуг вырос на 36% г/г до 42,1 млрд белорусских рублей. В Беларуси оборот маркетплейса вырос значительно быстрее – почти в 2 раза по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года. Успешно развивается и бизнес партнеров Ozon Беларусь: продажи белорусских продавцов увеличились более чем в 1,5 раза г/г, а количество их заказов – на 72%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ozon, база активных покупателей маркетплейса увеличилась на 9,2 млн г/г до 67,3 млн пользователей. При этом число клиентов маркетплейса в Беларуси увеличилось почти в 2 раза год к году.

Благодаря фокусу на продвижение недорогих товаров, компания существенно нарастила частотность покупок: в среднем, каждый клиент делает на Ozon уже 42 заказа в год — в 1,5 раза чаще, чем год назад. При этом число покупателей, которые заказывают на маркетплейсе чаще раза в неделю, за год выросло вдвое — их уже почти 18 млн. В результате с января по март компания доставила клиентам 807,7 млн заказов (+83% г/г). При этом лояльности клиентов из Беларуси к платформе выросла еще быстрее: они заказали на Ozon в 3 раза больше заказов, чем год назад.

Ozon продолжает наращивать среднемесячную (MAU) и среднесуточную (DAU) аудиторию пользователей. В марте 2026 года MAU Ozon составил 84 млн пользователей (+6 млн г/г), а DAU вырос на треть г/г — уже 44 млн пользователей заходят на площадку каждый день.

В Беларуси логистические мощности компании включают в себя фулфилмент-центр в Минске и сортировочные центры в Минске, Орше и Барановичах. Компания также активно развивает сеть пунктов выдачи во всех регионах Беларуси: в первом квартале количество ПВЗ в Республике увеличилось почти в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.

*Рублевые показатели отчетности переведены в белорусские рубли по среднему курсу 1 квартала 2026 года.

