30.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОБОРОТ OZON БЕЛАРУСЬ ВЫРОС ПОЧТИ В 2 РАЗА В I КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА


15:06 30.04.2026

Оборот Ozon (GMV) с учетом услуг вырос на 36% г/г до 42,1 млрд белорусских рублей. В Беларуси оборот маркетплейса вырос значительно быстрее – почти в 2 раза по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года. Успешно развивается и бизнес партнеров Ozon Беларусь: продажи белорусских продавцов увеличились более чем в 1,5 раза г/г, а количество их заказов – на 72%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ozon, база активных покупателей маркетплейса увеличилась на 9,2 млн г/г до 67,3 млн пользователей. При этом число клиентов маркетплейса в Беларуси увеличилось почти в 2 раза год к году.

Благодаря фокусу на продвижение недорогих товаров, компания существенно нарастила частотность покупок: в среднем, каждый клиент делает на Ozon уже 42 заказа в год — в 1,5 раза чаще, чем год назад. При этом число покупателей, которые заказывают на маркетплейсе чаще раза в неделю, за год выросло вдвое — их уже почти 18 млн. В результате с января по март компания доставила клиентам 807,7 млн заказов (+83% г/г). При этом лояльности клиентов из Беларуси к платформе выросла еще быстрее: они заказали на Ozon в 3 раза больше заказов, чем год назад.

Ozon продолжает наращивать среднемесячную (MAU) и среднесуточную (DAU) аудиторию пользователей. В марте 2026 года MAU Ozon составил 84 млн пользователей (+6 млн г/г), а DAU вырос на треть г/г — уже 44 млн пользователей заходят на площадку каждый день.

В Беларуси логистические мощности компании включают в себя фулфилмент-центр в Минске и сортировочные центры в Минске, Орше и Барановичах. Компания также активно развивает сеть пунктов выдачи во всех регионах Беларуси: в первом квартале количество ПВЗ в Республике увеличилось почти в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.

*Рублевые показатели отчетности переведены в белорусские рубли по среднему курсу 1 квартала 2026 года.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, Туркменистане, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 67,3 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 600 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2026
валюта курс +/-
USD 2.8267 +0.0037
RUB 3.7737 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
