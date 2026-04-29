ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ АЛКОГОЛЯ


14:16 30.04.2026

В Беларуси усиливают контроль за качеством алкоголя. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановлением ужесточаются технические требования к алкогольной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации:

вводится ограничение по содержанию хинина и синильной кислоты в алкогольной продукции;

вводится ограничение по содержанию метилового спирта для текилы и мескаля;

запрещается применение ингредиентов, замена сортов винограда или их смешение, если это не предусмотрено документами, в соответствии с которым изготовлена алкогольная продукция;

запрещается добавление в алкогольную продукцию этилового спирта из непищевого сырья, в коньяки, коньячные напитки, бренди, дивины - синтетических красителей;

устанавливаются дополнительные технические требования к виски и винам путем дополнения перечня государственных и межгосударственных стандартов, на соответствие требованиям которых проводится проверка при проведении обязательной сертификации.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте