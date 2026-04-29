Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ АЛКОГОЛЯ
14:16 30.04.2026
В Беларуси усиливают контроль за качеством алкоголя. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Постановлением ужесточаются технические требования к алкогольной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации:
вводится ограничение по содержанию хинина и синильной кислоты в алкогольной продукции;
вводится ограничение по содержанию метилового спирта для текилы и мескаля;
запрещается применение ингредиентов, замена сортов винограда или их смешение, если это не предусмотрено документами, в соответствии с которым изготовлена алкогольная продукция;
запрещается добавление в алкогольную продукцию этилового спирта из непищевого сырья, в коньяки, коньячные напитки, бренди, дивины - синтетических красителей;
устанавливаются дополнительные технические требования к виски и винам путем дополнения перечня государственных и межгосударственных стандартов, на соответствие требованиям которых проводится проверка при проведении обязательной сертификации.
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
