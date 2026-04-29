В Беларуси усиливают контроль за качеством алкоголя. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановлением ужесточаются технические требования к алкогольной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации:

вводится ограничение по содержанию хинина и синильной кислоты в алкогольной продукции;

вводится ограничение по содержанию метилового спирта для текилы и мескаля;

запрещается применение ингредиентов, замена сортов винограда или их смешение, если это не предусмотрено документами, в соответствии с которым изготовлена алкогольная продукция;

запрещается добавление в алкогольную продукцию этилового спирта из непищевого сырья, в коньяки, коньячные напитки, бренди, дивины - синтетических красителей;

устанавливаются дополнительные технические требования к виски и винам путем дополнения перечня государственных и межгосударственных стандартов, на соответствие требованиям которых проводится проверка при проведении обязательной сертификации.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.