ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН РАЙОН — ОДИН ПРОЕКТ»


14:13 30.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 апреля собрал совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках инициативы «Один район — один проект». Глава государства заявил о необходимости кардинально пересмотреть сложившиеся подходы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Для нас сейчас важно построить предприятия, продукция которых будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. И продать с высокой прибылью. Для нас это сегодня наиважнейший вопрос. Но надо делать быстро», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что создание рабочих мест как таковых перестало быть приоритетом. В новых экономических реалиях на первый план выходит экспортная ориентированность и высокая рентабельность новых производств.

Александр Лукашенко также сообщил, что на очередное заседание Всебелорусского народного собрания в конце года будут вынесены вопросы регионального развития в качестве ключевых в докладе премьер-министра. «Это важно для людей. И надо, чтобы в самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали», — сказал он.

В ходе совещания были затронуты и проблемные аспекты. Определенные положительные итоги работы по инициативе есть, однако вскрылся и ряд недостатков, приписок, а также факты пустой контрольно-мониторинговой деятельности, заметил Глава государства. Он подчеркнул, что соцопросы показывают: для жителей регионов тема номер один — это наличие рабочих мест с достойной зарплатой, поэтому спрос за реализацию проектов будет самым серьезным.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте