Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 апреля собрал совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках инициативы «Один район — один проект». Глава государства заявил о необходимости кардинально пересмотреть сложившиеся подходы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Для нас сейчас важно построить предприятия, продукция которых будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. И продать с высокой прибылью. Для нас это сегодня наиважнейший вопрос. Но надо делать быстро», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что создание рабочих мест как таковых перестало быть приоритетом. В новых экономических реалиях на первый план выходит экспортная ориентированность и высокая рентабельность новых производств.

Александр Лукашенко также сообщил, что на очередное заседание Всебелорусского народного собрания в конце года будут вынесены вопросы регионального развития в качестве ключевых в докладе премьер-министра. «Это важно для людей. И надо, чтобы в самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали», — сказал он.

В ходе совещания были затронуты и проблемные аспекты. Определенные положительные итоги работы по инициативе есть, однако вскрылся и ряд недостатков, приписок, а также факты пустой контрольно-мониторинговой деятельности, заметил Глава государства. Он подчеркнул, что соцопросы показывают: для жителей регионов тема номер один — это наличие рабочих мест с достойной зарплатой, поэтому спрос за реализацию проектов будет самым серьезным.