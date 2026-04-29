В Минске 1 мая 2026 года в 9:30 на станции Заслоново состоится торжественная линейка, посвященная открытию 71-го сезона работы Детской железной дороги имени К.С. Заслонова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, первый рейс «Столичного экспресса» отправится в 11:00. Поезд проследует по маршруту станция Заслоново – станция Пионерская – станция Сосновый Бор и обратно.

В мае 2026 года поезда на Детской железной дороге имени К.С. Заслонова будут курсировать в выходные дни 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая. В указанные периоды с 11:00 до 16:58 будет организовано 15 рейсов.

В летние месяцы «Столичный экспресс» будет отправляться по средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 13:36, а по субботам и воскресеньям – с 11:00 до 16:51.

В сентябре 2026 года путешествие на поезде по Детской железной дороге можно будет совершить в выходные дни 5, 6, 12 и 13 сентября с 11:00 до 16:51.

На станции Заслоново для всех желающих независимо от возраста и уровня подготовки предусмотрена возможность попробовать себя в роли машиниста. В зале ожидания установлен игровой модуль с имитацией управления поездом, который представляет собой рабочее место машиниста. На панели размещены элементы управления, а на окнах-экранах отображается движение по реальному участку железной дороги. Стоимость данной услуги составляет 2 рубля и не включена в цену билета на проезд.

Кроме того, в зале ожидания работает информационный киоск. На его экране посетители могут ознакомиться с уникальной историей Детской железной дороги, узнать об особенностях различных моделей подвижного состава, а также о том, какие дисциплины осваивают юные железнодорожники и как применяют теоретические знания на практике.

В том же зале размещен большой железнодорожный макет. Полностью автоматизированное движение составов на макете позволяет в миниатюре воссоздать реальный технологический процесс работы железной дороги. Эта интерактивная экспозиция неизменно вызывает живой интерес как у самых маленьких гостей, так и у их родителей.

Более подробную информацию о графике работы Детской железной дороги можно получить по телефону (+375 17) 379-65-75, а также на официальной странице ДЖД на сайте www.minsk.rw.by.

Касса на вокзале станции Заслоново будет работать в дни движения поездов. Приобрести проездные билеты также можно через интернет-сервисы bycard.by и 24afisha.by.

Предварительное бронирование мест для организованных групп осуществляется по телефону (+375 17) 379-65-75 (среда – воскресенье с 10:00 до 17:00).

Стоимость одного билета составляет 12 рублей.