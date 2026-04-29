|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ КОНТРАБАНДУ ТОВАРОВ НА 900 ТЫС. РУБЛЕЙ
12:17 30.04.2026
В грузовике литовского перевозчика гродненские таможенники обнаружили незаконно ввозимую на территорию ЕАЭС партию различной продукции общей стоимостью более 900 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, намеренное нарушение законодательства в целях занижения подлежащих уплате таможенных платежей выявлено в пункте пропуска «Бенякони», куда и прибыло транспортное средство DAF с незадекларированными пятью тоннами товаров.
Это ингредиенты для пищевой, фармацевтической промышленности, сырье для производства биологически активных добавок, кофе, макароны, консервированная продукция и другое.
В отношении перевозчика Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь.
Согласно санкции статьи ему придется уплатить штраф в размере до 30% от стоимости незаконно ввозимых товаров, а еще доплатить за них порядка 250 тыс. рублей таможенных платежей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
Курсы в банках
на 30.04.2026
Конвертация в банках
на 30.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте