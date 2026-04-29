В грузовике литовского перевозчика гродненские таможенники обнаружили незаконно ввозимую на территорию ЕАЭС партию различной продукции общей стоимостью более 900 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, намеренное нарушение законодательства в целях занижения подлежащих уплате таможенных платежей выявлено в пункте пропуска «Бенякони», куда и прибыло транспортное средство DAF с незадекларированными пятью тоннами товаров.

Это ингредиенты для пищевой, фармацевтической промышленности, сырье для производства биологически активных добавок, кофе, макароны, консервированная продукция и другое.

В отношении перевозчика Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь.

Согласно санкции статьи ему придется уплатить штраф в размере до 30% от стоимости незаконно ввозимых товаров, а еще доплатить за них порядка 250 тыс. рублей таможенных платежей.