Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РЫНОК ЖИЛЬЯ В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ БЕЛАРУСИ ПОКАЗАЛ РОСТ ЦЕН В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА


11:12 30.04.2026

В первом квартале 2026 года в областных центрах Беларуси было совершено 2,5 тысячи сделок по купле-продаже квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомитета по имуществу.

Лидером по активности покупателей стал Гродно, где зафиксировано 810 договоров, в то время как наиболее низкие показатели продемонстрировал Могилев — здесь сменили владельцев 316 объектов недвижимости.

На фоне общей динамики, характеризующейся снижением спроса по сравнению с концом прошлого года, Гродно стал единственным городом, показавшим уверенный рост (+15%). Всего за три месяца покупатели жилья в регионах Беларуси инвестировали в недвижимость 129,7 млн долларов. Примечательно, что финансовый оборот в Гродно почти вдвое превысил показатели других областных центров, во многом благодаря высокой доле первичного рынка — на новостройки там пришлось более 50% всех сделок.

Несмотря на разную интенсивность продаж, стоимость квадратного метра выросла во всех ключевых городах страны. Самая высокая средняя цена зафиксирована в Бресте — 1210 долларов за «квадрат» (+4%). Следом идут Гродно (1110 долларов), Могилев (1020 долларов) и Гомель (980 долларов), а замыкает список Витебск со средним показателем в 940 долларов за метр.

В сегменте эксклюзивных предложений также отмечены новые рекорды. Самая дорогая квартира квартала была продана в Гомеле за 147,5 тыс. долларов. В свою очередь, максимальная стоимость одного квадратного метра была зафиксирована в Бресте и составила 2470 долларов.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
