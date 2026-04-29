В первом квартале 2026 года в областных центрах Беларуси было совершено 2,5 тысячи сделок по купле-продаже квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомитета по имуществу.

Лидером по активности покупателей стал Гродно, где зафиксировано 810 договоров, в то время как наиболее низкие показатели продемонстрировал Могилев — здесь сменили владельцев 316 объектов недвижимости.

На фоне общей динамики, характеризующейся снижением спроса по сравнению с концом прошлого года, Гродно стал единственным городом, показавшим уверенный рост (+15%). Всего за три месяца покупатели жилья в регионах Беларуси инвестировали в недвижимость 129,7 млн долларов. Примечательно, что финансовый оборот в Гродно почти вдвое превысил показатели других областных центров, во многом благодаря высокой доле первичного рынка — на новостройки там пришлось более 50% всех сделок.

Несмотря на разную интенсивность продаж, стоимость квадратного метра выросла во всех ключевых городах страны. Самая высокая средняя цена зафиксирована в Бресте — 1210 долларов за «квадрат» (+4%). Следом идут Гродно (1110 долларов), Могилев (1020 долларов) и Гомель (980 долларов), а замыкает список Витебск со средним показателем в 940 долларов за метр.

В сегменте эксклюзивных предложений также отмечены новые рекорды. Самая дорогая квартира квартала была продана в Гомеле за 147,5 тыс. долларов. В свою очередь, максимальная стоимость одного квадратного метра была зафиксирована в Бресте и составила 2470 долларов.