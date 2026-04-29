А1 стал участником локальной сети Глобального договора ООН – крупнейшей международной инициативы в области ответственного бизнеса и устойчивого развития, сообщает пресс-служба компании.

Этот шаг отражает системный подход А1 к ESG-стратегии: от инициатив по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов CO2 до долгосрочных проектов в сфере цифровой грамотности, инклюзии и помощи детям.

Официальное присоединение А1 Беларусь к сети Глобального договора ООН было представлено 28 апреля на Общем собрании участников сети Глобального договора в Беларуси, которое прошло в главном офисе А1. Инициатива объединяет организации, добровольно принимающие на себя обязательства по соблюдению прав человека, развитию справедливых трудовых отношений, защите окружающей среды и противодействию коррупции.

Компания A1 Беларусь входит в международную телекоммуникационную группу A1 Group, которая в свою очередь с 2014 года является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике, выстраивает системную и долгосрочную ESG-стратегию, интегрируя принципы устойчивого развития в основу своей бизнес-модели.

A1 Group является членом Глобального договора ООН с 2013 года и ранее подтвердила готовность включать его принципы, в том числе Цели устойчивого развития ООН, в стратегию, корпоративную культуру и операционную деятельность. А1 Беларусь присоединилась к сети в 2026 году, усилив локальное участие в международной повестке ответственного бизнеса.

Одно из главных направлений этой работы – экологическая трансформация. А1 реализует стратегию, направленную на повышение энергоэффективности, расширение использования возобновляемой энергии и снижение выбросов парниковых газов. Среди целей компании – достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

ESG для A1 – не только экология. В центре внимания также находятся цифровая доступность, программы по кибербезопасности, культурные инициативы, инклюзия и ответственное корпоративное управление. Компания рассматривает телеком-инфраструктуру и цифровые сервисы как инструменты, которые помогают людям учиться, пользоваться современными технологиями, участвовать в общественной и культурной жизни и чувствовать себя включенными в цифровую среду.

Для А1 участие в Глобальном договоре ООН – не формальный статус, а подтверждение подхода, при котором устойчивое развитие становится частью ежедневных бизнес-решений. ESG позволяет смотреть шире финансовых показателей и оценивать реальное влияние компании на общество, окружающую среду, сотрудников, клиентов и партнеров.

Общее собрание участников сети Глобального договора в Беларуси стало площадкой для обсуждения не только итогов работы за 2025 год и планов на 2026-й, но и того, как идеи устойчивого развития могут работать на практике – от социальных инициатив до экологических решений и ответственного ведения бизнеса. Дальнейшая работа А1 будет сосредоточена на ключевых направлениях: снижении воздействия на окружающую среду, энергоэффективности, цифровой грамотности и кибербезопасности, поддержке культуры и инклюзии.

Глобальный договор ООН – крупнейшая международная инициатива в сфере ответственного бизнеса и устойчивого развития. Она объединяет более 20 тысяч организаций по всему миру, которые поддерживают десять принципов в области прав человека, трудовых отношений, защиты окружающей среды и противодействия коррупции, а также содействуют достижению Целей устойчивого развития ООН.