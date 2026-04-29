Столинским районным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства мошенничества в особо крупном размере. Житель райцентра на протяжении нескольких лет занимал у знакомых и родственников крупные суммы, однако обязательства так и не выполнил.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Брестской области, по данным следствия, мужчина ранее владел магазином строительных материалов. Начиная с 2016 года он одалживал деньги на развитие бизнеса: расширение ассортимента и увеличение оборотов продаж. Позже он решил заняться деревообработкой: приобрел цех и оборудование, однако какой-либо активной деятельности не вел. Несмотря на отсутствие работы, он продолжал брать новые займы, оформляя расписки, обещая проценты и параллельно получал кредиты в банках.

Фактически же полученные средства в бизнес не вкладывались – мужчина лишь создавал видимость предпринимательской деятельности. Когда кредиторы требовали вернуть деньги, он уклонялся от исполнения обязательств, ссылаясь на временные трудности. Лишь в отдельных случаях ему удавалось частично погасить долг, но исключительно за счет новых займов.

Следователи установили 12 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму почти 1 миллион рублей.

Изучением личности обвиняемого установлено, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, женат, имеет двоих взрослых детей.

По результатам расследования 57-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.