30.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

«БИЗНЕС ПОД ПРОЦЕНТЫ»: МУЖЧИНА ГОДАМИ ОБМАНЫВАЛ ЗНАКОМЫХ И СОБРАЛ ПОЧТИ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ДОЛГОВ


10:01 30.04.2026

Столинским районным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства мошенничества в особо крупном размере. Житель райцентра на протяжении нескольких лет занимал у знакомых и родственников крупные суммы, однако обязательства так и не выполнил.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Брестской области, по данным следствия, мужчина ранее владел магазином строительных материалов. Начиная с 2016 года он одалживал деньги на развитие бизнеса: расширение ассортимента и увеличение оборотов продаж. Позже он решил заняться деревообработкой: приобрел цех и оборудование, однако какой-либо активной деятельности не вел. Несмотря на отсутствие работы, он продолжал брать новые займы, оформляя расписки, обещая проценты и параллельно получал кредиты в банках.

Фактически же полученные средства в бизнес не вкладывались – мужчина лишь создавал видимость предпринимательской деятельности. Когда кредиторы требовали вернуть деньги, он уклонялся от исполнения обязательств, ссылаясь на временные трудности. Лишь в отдельных случаях ему удавалось частично погасить долг, но исключительно за счет новых займов.

Следователи установили 12 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму почти 1 миллион рублей.

Изучением личности обвиняемого установлено, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, женат, имеет двоих взрослых детей.

По результатам расследования 57-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
