Начальник главного управления инвестиционной политики Минэкономики Каленчак Ирина Анатольевна 2 мая 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Механизмы поддержки инвестиционных проектов в рамках обновленного Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 53-З «Об инвестициях»».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.