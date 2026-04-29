30.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В ТРЦ DIAMOND CITY 30 АПРЕЛЯ ОТКРОЮТ ГИПЕРДИСКАУНТЕР «МАЯК MAXI»
09:14 30.04.2026
В ТРЦ Diamond City 30 апреля в 13.00 откроется первый гипердискаунтер низких цен «Маяк Maxi».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, магазин нового формата предложит тысячи продуктов, полуфабрикатов и готовой. На открытии покупателей ждут распродажные цены, угощения и подарки.
«Маяк Maxi» разместился на втором этаже, где занял площади прежнего ритейлера. Через два месяца после закрытия продуктового магазина в торговый центр пришел новый якорный арендатор.
Гипердискаунтер занимает более 2500 «квадратов». Он будет самым крупным магазином в сети «Маяк».
В магазине будет большой будет выбор бакалейных товаров – как белорусских, так и импортных. Также установили огромную холодильную камеру для «молочки» и колбас. Еще одна рассчитана на фрукты и овощи, которые поставляют со всего мира. Рядом – мясной отдел со свежими вырезками.
Фокус в магазине сделают и на готовой еде. Предусмотрена фирменная кулинария, теплая выпечка из печи, десятки тортов и пирожных. Нашлось место и для пиццерии.
«Это первый магазин формата «Маяк Maxi». От остальных магазинов сети он отличается размерами, расширенным ассортиментом и сервисом. Большое внимание уделили свежей выпечке, кондитерским изделиям, полуфабрикатам и готовой еде. Как и во всех магазинах сети, товары будут доступны по исключительно низким ценам», – отмечают в «Маяке».
Первых покупателей ждут дегустации угощений и беспроигрышная лотерея с сотнями подарков. Для взрослых и детей подготовили множество развлечений. В магазине будут действовать специальные цены на популярные товары.
Гипердискаунтер «Маяк Maxi» заработает 30 апреля в 13.00. Всем желающим советуют прийти именно к открытию.
Сеть «Маяк» включает более 200 магазинов по всей Беларуси. Ставка сделана на широком ассортименте и низких ценах. На сегодня это одна из самых быстрорастущих сетей Беларуси.
