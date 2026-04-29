Новости
Экономика РБ


В ТРЦ DIAMOND CITY 30 АПРЕЛЯ ОТКРОЮТ ГИПЕРДИСКАУНТЕР «МАЯК MAXI»


09:14 30.04.2026

В ТРЦ Diamond City 30 апреля в 13.00 откроется первый гипердискаунтер низких цен «Маяк Maxi».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, магазин нового формата предложит тысячи продуктов, полуфабрикатов и готовой. На открытии покупателей ждут распродажные цены, угощения и подарки.

«Маяк Maxi» разместился на втором этаже, где занял площади прежнего ритейлера. Через два месяца после закрытия продуктового магазина в торговый центр пришел новый якорный арендатор.

Гипердискаунтер занимает более 2500 «квадратов». Он будет самым крупным магазином в сети «Маяк».

В магазине будет большой будет выбор бакалейных товаров – как белорусских, так и импортных. Также установили огромную холодильную камеру для «молочки» и колбас. Еще одна рассчитана на фрукты и овощи, которые поставляют со всего мира. Рядом – мясной отдел со свежими вырезками.

Фокус в магазине сделают и на готовой еде. Предусмотрена фирменная кулинария, теплая выпечка из печи, десятки тортов и пирожных. Нашлось место и для пиццерии.

«Это первый магазин формата «Маяк Maxi». От остальных магазинов сети он отличается размерами, расширенным ассортиментом и сервисом. Большое внимание уделили свежей выпечке, кондитерским изделиям, полуфабрикатам и готовой еде. Как и во всех магазинах сети, товары будут доступны по исключительно низким ценам», – отмечают в «Маяке».

Первых покупателей ждут дегустации угощений и беспроигрышная лотерея с сотнями подарков. Для взрослых и детей подготовили множество развлечений. В магазине будут действовать специальные цены на популярные товары.

Гипердискаунтер «Маяк Maxi» заработает 30 апреля в 13.00. Всем желающим советуют прийти именно к открытию.

Сеть «Маяк» включает более 200 магазинов по всей Беларуси. Ставка сделана на широком ассортименте и низких ценах. На сегодня это одна из самых быстрорастущих сетей Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
