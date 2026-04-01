Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТЕТ СТОИМОСТЬ АКЦИЗНЫХ МАРОК НА АЛКОГОЛЬ
17:08 29.04.2026
Министерство финансов Республики Беларусь актуализировало тарифы на акцизные марки для алкогольной продукции. Соответствующие изменения закреплены в постановлении ведомства №18 и вступят в силу со 2 мая 2026 года.
Как сообщает пресс-служба Минфина, согласно документу, стоимость марки для отечественных алкогольных напитков увеличится с 7 до 10 копеек. Значительнее изменится цена для импортной продукции, на ввоз которой не распространяется исключительное право государства: теперь за одну марку придется заплатить 10 рублей вместо прежних 3 рублей.
Параллельно с обновлением тарифов в стране продолжает действовать особый порядок маркировки. До конца 2027 года оклеивать ввозимый алкоголь белорусскими акцизными марками разрешено только на таможенных складах или складах временного хранения в странах, которые не применяют к республике недружественные меры.
