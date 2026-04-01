ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТЕТ СТОИМОСТЬ АКЦИЗНЫХ МАРОК НА АЛКОГОЛЬ


17:08 29.04.2026

Министерство финансов Республики Беларусь актуализировало тарифы на акцизные марки для алкогольной продукции. Соответствующие изменения закреплены в постановлении ведомства №18 и вступят в силу со 2 мая 2026 года.

Как сообщает пресс-служба Минфина, согласно документу, стоимость марки для отечественных алкогольных напитков увеличится с 7 до 10 копеек. Значительнее изменится цена для импортной продукции, на ввоз которой не распространяется исключительное право государства: теперь за одну марку придется заплатить 10 рублей вместо прежних 3 рублей.

Параллельно с обновлением тарифов в стране продолжает действовать особый порядок маркировки. До конца 2027 года оклеивать ввозимый алкоголь белорусскими акцизными марками разрешено только на таможенных складах или складах временного хранения в странах, которые не применяют к республике недружественные меры.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте