ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ОБЪЕМЫ СТАБФОНДОВ ОВОЩЕЙ НА СЕЗОН 2026/2027


16:12 29.04.2026

Правительство установило объемы плодоовощной продукции, поставляемой из стабилизационных фондов товаров для республиканских государственных нужд, на межсезонный период 2026/2027 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, всего планируется заложить плодоовощной продукции в объеме 147,16 тыс. тонн, в том числе для торговых сетей - 111,57 тыс. тонн и учреждений социальной сферы - 35,59 тыс. тонн.

Постановлением устанавливаются следующие объемы плодоовощной продукции: по картофелю свежему продовольственному - 59,69 тыс. тонн, капусте белокочанной свежей - 22,36 тыс. тонн, свекле столовой свежей - 9,71 тыс. тонн, моркови столовой свежей - 15,44 тыс. тонн, луку репчатому - 14,96 тыс. тонн, яблокам свежим - 25 тыс. тонн.

Объемы закладки уточнялись с облисполкомами и Минским горисполкомом с учетом ее фактической реализацией (расхода) в текущий межсезонный период 2025/2026 года и предварительных предложений, полученных от организаций торговли на межсезонный период 2026/2027 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
подробнее
