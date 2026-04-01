Правительство установило объемы плодоовощной продукции, поставляемой из стабилизационных фондов товаров для республиканских государственных нужд, на межсезонный период 2026/2027 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, всего планируется заложить плодоовощной продукции в объеме 147,16 тыс. тонн, в том числе для торговых сетей - 111,57 тыс. тонн и учреждений социальной сферы - 35,59 тыс. тонн.

Постановлением устанавливаются следующие объемы плодоовощной продукции: по картофелю свежему продовольственному - 59,69 тыс. тонн, капусте белокочанной свежей - 22,36 тыс. тонн, свекле столовой свежей - 9,71 тыс. тонн, моркови столовой свежей - 15,44 тыс. тонн, луку репчатому - 14,96 тыс. тонн, яблокам свежим - 25 тыс. тонн.

Объемы закладки уточнялись с облисполкомами и Минским горисполкомом с учетом ее фактической реализацией (расхода) в текущий межсезонный период 2025/2026 года и предварительных предложений, полученных от организаций торговли на межсезонный период 2026/2027 года.