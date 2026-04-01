Минский тракторный завод планирует расширить модельный ряд тракторов BELARUS со встроенной системой точного земледелия. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал генеральный конструктор ОАО «МТ3» Игорь Земцов.

«Система использует спутниковую навигацию и RTK-коррекцию с точностью позиционирования до 2,5 см, что исключает перекрытия и пропуски при обработке полей. Ожидаемый эффект — рост урожайности на 15–25 %, снижение расходов топлива, удобрений и посевного материала. Разработка велась совместно с партнерами МТЗ. Система точного земледелия интегрируется с различными почвообрабатывающими агрегатами, а интерфейс адаптирован для удобства оператора. Это часть стратегии перехода от выпуска классической техники к созданию «умных» агромашин», — отметил Игорь Земцов.

По его словам, специальное оборудование уже устанавливают на энергонасыщенных тракторах, а в будущем появится на всех востребованных моделях.