|29.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МТЗ РАСШИРИТ ЛИНЕЙКУ ТРАКТОРОВ BELARUS С СИСТЕМОЙ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
15:54 29.04.2026
Минский тракторный завод планирует расширить модельный ряд тракторов BELARUS со встроенной системой точного земледелия. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал генеральный конструктор ОАО «МТ3» Игорь Земцов.
«Система использует спутниковую навигацию и RTK-коррекцию с точностью позиционирования до 2,5 см, что исключает перекрытия и пропуски при обработке полей. Ожидаемый эффект — рост урожайности на 15–25 %, снижение расходов топлива, удобрений и посевного материала. Разработка велась совместно с партнерами МТЗ. Система точного земледелия интегрируется с различными почвообрабатывающими агрегатами, а интерфейс адаптирован для удобства оператора. Это часть стратегии перехода от выпуска классической техники к созданию «умных» агромашин», — отметил Игорь Земцов.
По его словам, специальное оборудование уже устанавливают на энергонасыщенных тракторах, а в будущем появится на всех востребованных моделях.
