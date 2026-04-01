Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочую встречу по вопросам организации школьного питания.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в повестке - меры по совершенствованию организации школьного питания.

Этот вопрос находится на постоянном контроле Президента и Правительства. Главная задача - школьное питание должно быть здоровым и вкусным, а работа школьных столовых - эффективной.

По итогам рабочей встречи выработаны подходы по дальнейшему улучшению организации школьного питания.

Будут усовершенствованы принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Нормы питания планируется определить для трех возрастных групп: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. В настоящее время они определены для двух возрастных групп: 6-10 лет и 11-18 лет. Также будет расширено использование полуфабрикатов в школьном питании.

Все эти меры направлены на то, чтобы школьное питание было более разнообразным, вкусным и здоровым, и каждый школьник имел возможность получить питание в школе.