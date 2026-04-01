Экономика РБ
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМАМ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ


15:37 29.04.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочую встречу по вопросам организации школьного питания.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в повестке - меры по совершенствованию организации школьного питания.

Этот вопрос находится на постоянном контроле Президента и Правительства. Главная задача - школьное питание должно быть здоровым и вкусным, а работа школьных столовых - эффективной.

По итогам рабочей встречи выработаны подходы по дальнейшему улучшению организации школьного питания.

Будут усовершенствованы принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Нормы питания планируется определить для трех возрастных групп: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. В настоящее время они определены для двух возрастных групп: 6-10 лет и 11-18 лет. Также будет расширено использование полуфабрикатов в школьном питании.

Все эти меры направлены на то, чтобы школьное питание было более разнообразным, вкусным и здоровым, и каждый школьник имел возможность получить питание в школе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
