|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМАМ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
15:37 29.04.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочую встречу по вопросам организации школьного питания.
Как сообщает пресс-служба Правительства, в повестке - меры по совершенствованию организации школьного питания.
Этот вопрос находится на постоянном контроле Президента и Правительства. Главная задача - школьное питание должно быть здоровым и вкусным, а работа школьных столовых - эффективной.
По итогам рабочей встречи выработаны подходы по дальнейшему улучшению организации школьного питания.
Будут усовершенствованы принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Нормы питания планируется определить для трех возрастных групп: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. В настоящее время они определены для двух возрастных групп: 6-10 лет и 11-18 лет. Также будет расширено использование полуфабрикатов в школьном питании.
Все эти меры направлены на то, чтобы школьное питание было более разнообразным, вкусным и здоровым, и каждый школьник имел возможность получить питание в школе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
Курсы в банках
на 29.04.2026
Конвертация в банках
на 29.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте