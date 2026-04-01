В январе-марте 2026 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 818 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 76,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 21,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 28,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 12,6 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 6,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 17,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 22,3% от общего ввода по области.