|29.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 818 НОВЫХ КВАРТИР
14:49 29.04.2026
В январе-марте 2026 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 818 новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 76,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 21,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 28,2% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 12,6 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 6,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 17,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 22,3% от общего ввода по области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
Курсы в банках
на 29.04.2026
Конвертация в банках
на 29.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
