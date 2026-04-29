Постановлением Национального статистического комитета от 10 апреля 2026 г. № 16 предусмотрено создание Межведомственного совета по управлению государственными данными и утверждено Положение о нем.

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно Положению Совет представляет собой постоянно действующий координационный и консультативный орган, созданный для обеспечения координации деятельности субъектов правоотношений в области государственной статистики, а также управления государственными данными.

В частности, Совет будет:

рассматривать проекты стратегии развития государственной статистики и программы статистических работ;

определять типовые структуры государственных данных, метаданных и классификаций;

устанавливать порядок наполнения каталога государственных данных и метаданных, единой системы классификаций;

проводить инвентаризацию состава, структуры и уровня детализации информации, собираемой и обрабатываемой посредством государственных информационных систем (ресурсов), применяемых для этого классификаций;

принимать решения, обязательные для выполнения государственными органами: об исключении дублирования сбора информации; об оптимизации содержащейся в государственных информационных системах (ресурсах) информации, обеспечении полноты, актуальности и достоверности такой информации, а также о возможности ее повторного использования; о гармонизации классификаций, применяемых для сбора и обработки информации и др.

Методологическое, организационное, информационное и иное обеспечение деятельности Совета осуществляет Национальный статистический комитет.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 ноября 2004 г. № 345-З «О государственной статистике».

Постановление вступает в силу с 29 апреля 2026 г.