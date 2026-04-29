Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ СОЗДАЕТСЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ


13:29 29.04.2026

Постановлением Национального статистического комитета от 10 апреля 2026 г. № 16 предусмотрено создание Межведомственного совета по управлению государственными данными и утверждено Положение о нем.

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно Положению Совет представляет собой постоянно действующий координационный и консультативный орган, созданный для обеспечения координации деятельности субъектов правоотношений в области государственной статистики, а также управления государственными данными.

В частности, Совет будет:

рассматривать проекты стратегии развития государственной статистики и программы статистических работ;

определять типовые структуры государственных данных, метаданных и классификаций;

устанавливать порядок наполнения каталога государственных данных и метаданных, единой системы классификаций;

проводить инвентаризацию состава, структуры и уровня детализации информации, собираемой и обрабатываемой посредством государственных информационных систем (ресурсов), применяемых для этого классификаций;

принимать решения, обязательные для выполнения государственными органами: об исключении дублирования сбора информации; об оптимизации содержащейся в государственных информационных системах (ресурсах) информации, обеспечении полноты, актуальности и достоверности такой информации, а также о возможности ее повторного использования; о гармонизации классификаций, применяемых для сбора и обработки информации и др.

Методологическое, организационное, информационное и иное обеспечение деятельности Совета осуществляет Национальный статистический комитет.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 ноября 2004 г. № 345-З «О государственной статистике».

Постановление вступает в силу с 29 апреля 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
