Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ СОЗДАЕТСЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ
13:29 29.04.2026
Постановлением Национального статистического комитета от 10 апреля 2026 г. № 16 предусмотрено создание Межведомственного совета по управлению государственными данными и утверждено Положение о нем.
Как сообщает Национальный правовой портал, согласно Положению Совет представляет собой постоянно действующий координационный и консультативный орган, созданный для обеспечения координации деятельности субъектов правоотношений в области государственной статистики, а также управления государственными данными.
В частности, Совет будет:
рассматривать проекты стратегии развития государственной статистики и программы статистических работ;
определять типовые структуры государственных данных, метаданных и классификаций;
устанавливать порядок наполнения каталога государственных данных и метаданных, единой системы классификаций;
проводить инвентаризацию состава, структуры и уровня детализации информации, собираемой и обрабатываемой посредством государственных информационных систем (ресурсов), применяемых для этого классификаций;
принимать решения, обязательные для выполнения государственными органами: об исключении дублирования сбора информации; об оптимизации содержащейся в государственных информационных системах (ресурсах) информации, обеспечении полноты, актуальности и достоверности такой информации, а также о возможности ее повторного использования; о гармонизации классификаций, применяемых для сбора и обработки информации и др.
Методологическое, организационное, информационное и иное обеспечение деятельности Совета осуществляет Национальный статистический комитет.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 ноября 2004 г. № 345-З «О государственной статистике».
Постановление вступает в силу с 29 апреля 2026 г.
