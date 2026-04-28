ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛСЯ НА 1,8%

12:17 29.04.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за I квартал 2026 г. в текущих ценах составил 6 946,3 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП уменьшился на 1,8% к уровню I квартала 2025 г.