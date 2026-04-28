Руководители промпредприятий ожидают роста объемов производства и спроса на свою продукцию. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в апреле текущего года, передает пресс-служба экономического ведомства.

Согласно исследованию, 83% руководителей сообщают о повышении либо сохранении объемов выпуска, а также отмечают рост либо стабильную динамику спроса.

Снижение запасов готовой продукции отметили 28 % опрошенных.

Коэффициент загрузки производственных мощностей остается на уровне 66%. Средний период обеспеченности заказами несколько уменьшился и составил 2,9 месяца.

Большинство участников исследования констатировали сохранение текущего уровня занятости, рост численности работников отметило 17% опрошенных.

Прогнозная оценка инвестиционной активности положительна. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 21 % руководителей, 70 % – сохранение текущего уровня. Среди направлений использования капитала традиционно лидируют обновление (71%) и расширение (36%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 21% и 17% компаний соответственно.

В краткосрочной перспективе большинство руководителей ожидают некоторого увеличения спроса и объемов производства, а также планируют сохранение текущего уровня занятости.