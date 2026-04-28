В ходе контроля за проведением государственных закупок Комитетом госконтроля Брестской области установлены факты завышения предельной стоимости планируемых к поставке медицинских кроватей для строящегося в регионе учреждения здравоохранения.

Как сообщает Telegram-канал КГК, выяснилось, что для расчета использовались коммерческие предложения, несоответствующие по ряду параметров требованиям технического задания (нагрузке на кровати, наличию бортов на всю длину, количеству секций). Это повлекло завышение предельной цены предмета госзакупки.

По рекомендациям КГК закупка отменена. Для повторной процедуры предельная стоимость медицинских кроватей уменьшена на 380 тыс. рублей.