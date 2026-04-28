ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КГК ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БРЕСТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОДЕШЕВЕЛА НА BR380 ТЫС.


10:27 29.04.2026

В ходе контроля за проведением государственных закупок Комитетом госконтроля Брестской области установлены факты завышения предельной стоимости планируемых к поставке медицинских кроватей для строящегося в регионе учреждения здравоохранения.

Как сообщает Telegram-канал КГК, выяснилось, что для расчета использовались коммерческие предложения, несоответствующие по ряду параметров требованиям технического задания (нагрузке на кровати, наличию бортов на всю длину, количеству секций). Это повлекло завышение предельной цены предмета госзакупки.

По рекомендациям КГК закупка отменена. Для повторной процедуры предельная стоимость медицинских кроватей уменьшена на 380 тыс. рублей.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2786 +0.0066
USD 2.8201 +0.006
RUB 3.7670 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
подробнее
