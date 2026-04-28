Экономика РБ


ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ E-COMMERCE ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ


10:15 29.04.2026

Конференция Яндекс Рекламы собрала в Минске более 300 маркетологов и предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организаторов, на площадке обсудили, как бизнесу расти за счет performance-инструментов, e-commerce, сильных партнерств, спецпроектов и AI-решений. В центре программы были практические кейсы и рабочие инструменты, которые помогают компаниям находить новые точки роста в Беларуси и за ее пределами.

Конференция объединила представителей крупного, среднего и малого бизнеса, предпринимателей и маркетологов. Среди спикеров – руководитель по развитию Рекламы в Беларуси Дмитрий Буховец, директор по маркетингу Onlíner.by Екатерина Жалевич, директор и соучредитель Webcom Group Сергей Царик, Head of Commerce Яндекс Еды Наталия Дорофей, основатель ZNWR Максим Ганисевский.

Главный фокус мероприятия – показать, как современные рекламные и технологические решения помогают бизнесу не просто привлекать аудиторию, а выстраивать устойчивый рост, повышать эффективность инвестиций в маркетинг и находить новые возможности для развития с помощью современных сервисов.

«Сегодня наиболее сильные результаты достигаются там, где технологии работают не сами по себе, а становятся частью понятных бизнес-решений. Такой подход помогает компаниям точнее видеть новые возможности и быстрее превращать их в результат. Именно в этом мы видим роль Яндекс Рекламы – быть технологическим партнёром, который помогает бизнесу находить и реализовывать точки роста», – отметил руководитель по развитию Рекламы в Беларуси Дмитрий Буховец.

Одной из ключевых тем конференции стал рост e-commerce за счет системной работы с качеством настройки электронной коммерции и эффективностью маркетинга. В центре обсуждения была методология Ecom Index – методология, которая позволяет по 100-балльной шкале оценить качество настройки e-commerce, выявить точки роста бизнеса и определить, какие изменения дадут максимальный эффект для маркетинга. На примере одного из кейсов, представленных на конференции, показатель Ecom Index вырос с 40 до 82 баллов, что сопровождалось заметным улучшением маркетинговых результатов.

На конференции также уделили внимание взаимодействию рекламодателя, агентства и Яндекс Рекламы как единой рабочей связки. Один из кейсов показал, что такая синергия может давать измеримый бизнес-эффект: брендовый поиск вырос в 11 раз, сайт получил 2310 конверсий, а CPA корзины снизился в 2 раза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2786 +0.0066
USD 2.8201 +0.006
RUB 3.7670 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
подробнее
