Конференция Яндекс Рекламы собрала в Минске более 300 маркетологов и предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организаторов, на площадке обсудили, как бизнесу расти за счет performance-инструментов, e-commerce, сильных партнерств, спецпроектов и AI-решений. В центре программы были практические кейсы и рабочие инструменты, которые помогают компаниям находить новые точки роста в Беларуси и за ее пределами.

Конференция объединила представителей крупного, среднего и малого бизнеса, предпринимателей и маркетологов. Среди спикеров – руководитель по развитию Рекламы в Беларуси Дмитрий Буховец, директор по маркетингу Onlíner.by Екатерина Жалевич, директор и соучредитель Webcom Group Сергей Царик, Head of Commerce Яндекс Еды Наталия Дорофей, основатель ZNWR Максим Ганисевский.

Главный фокус мероприятия – показать, как современные рекламные и технологические решения помогают бизнесу не просто привлекать аудиторию, а выстраивать устойчивый рост, повышать эффективность инвестиций в маркетинг и находить новые возможности для развития с помощью современных сервисов.

«Сегодня наиболее сильные результаты достигаются там, где технологии работают не сами по себе, а становятся частью понятных бизнес-решений. Такой подход помогает компаниям точнее видеть новые возможности и быстрее превращать их в результат. Именно в этом мы видим роль Яндекс Рекламы – быть технологическим партнёром, который помогает бизнесу находить и реализовывать точки роста», – отметил руководитель по развитию Рекламы в Беларуси Дмитрий Буховец.

Одной из ключевых тем конференции стал рост e-commerce за счет системной работы с качеством настройки электронной коммерции и эффективностью маркетинга. В центре обсуждения была методология Ecom Index – методология, которая позволяет по 100-балльной шкале оценить качество настройки e-commerce, выявить точки роста бизнеса и определить, какие изменения дадут максимальный эффект для маркетинга. На примере одного из кейсов, представленных на конференции, показатель Ecom Index вырос с 40 до 82 баллов, что сопровождалось заметным улучшением маркетинговых результатов.

На конференции также уделили внимание взаимодействию рекламодателя, агентства и Яндекс Рекламы как единой рабочей связки. Один из кейсов показал, что такая синергия может давать измеримый бизнес-эффект: брендовый поиск вырос в 11 раз, сайт получил 2310 конверсий, а CPA корзины снизился в 2 раза.